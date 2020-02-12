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Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş’de yeni atamalar

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Şubat 2020 itibariyle Miray Kutlu atandı. Miray Kutlu Demirel, görevi Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. Bayi Ağı Yönetimi Müdürlüğü görevine atanan Ezgi Yıldız Kefeli’den devralıyor.

Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş’de yeni atamalar

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Şubat 2020 itibariyle Miray Kutlu atandı. Miray Kutlu Demirel, görevi Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. Bayi Ağı Yönetimi Müdürlüğü görevine atanan Ezgi Yıldız Kefeli’den devralıyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:17
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Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş’de yeni atamalar

2011 yılında Mercedes-Benz Türk’te Bayi Yönetimi departmanında göreve başlayan Miray Kutlu, Bayi Ağı Geliştirme departmanı içinde farklı alanlarda görev aldıktan sonra 2019 yılında aynı birime Grup Müdürü olarak atanmıştı. Miray Kutlu, Avusturya Lisesi ve Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu, evli, bir çocuk annesi, İngilizce ve Almanca biliyor.

Ezgi Yıldız Kefeli

Ocak 2020’de yeni görevine atanan Ezgi Yıldız Kefeli, Mercedes-Benz Otomobil ve Hafif Ticari araçlar operasyonlarını sürdüren, Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş’de Bayi Ağı Yönetimi Müdürü olarak kariyerine devam edecek. 2006 yılından bu yana Mercedes’in dünya ve Türkiye operasyonlarında farklı birimlerde çeşitli kademelerde görev alan Kefeli, son 3 yıldır Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyordu. 

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