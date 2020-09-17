Menarini İlaç’ta Üst Düzey Atama

3 kıtada 36 ülkenin sorumluluğunu üstleneceği ve Menarini Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapacağı için duyduğu heyecanı dile getiren Melis Aslanağı, “İbrahim Etem – Menarini olarak insan odaklı çalışmalarımız sayesinde şirketimize değer yaratacak stratejiler geliştirmeye devam ediyoruz. İnsan için değer yaklaşımımızı tüm süreçlerimizin odağında tutarak bu başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu başarılı çalışmaları şimdi yeni bölgelere taşıma şansı bulmak da oldukça mutluluk verici. Yeni görevlendirmeyle birlikte ekibimizle birlikte üç bölge için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, master eğitimini ise New York Üniversitesi Organizasyonel Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Melis Aslanağı, aynı zamanda Üst Düzey Gestalt Yönetici Koçluğu ve Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu sertifikalarına sahip. İş hayatına ilk olarak 1996 yılında atılan Aslanağı, 20 yılı aşkın süredir dayanıklı tüketim, servis, telekom, ilaç ve finansal hizmetler gibi farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi, liderlik gelişimi, koçluk, organizasyonel yapılanma, değişim yönetimi, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve fonksiyonlar arası iç iletişim yönetimi alanlarında orta ve üst düzey yöneticilik olmak üzere birçok aktif görevde yer aldı. Melis Aslanağı, İbrahim Etem – Menarini ailesine 2017 yılında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak katıldı.

Melis Aslanağı bu atama ile Eylül ayından itibaren Menarini Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonunu üstlenmiştir.