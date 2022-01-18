Memet Hanlıoğlu, Securitas Türkiye COO’su oldu

Hanlıoğlu, Polis Koleji sonrası, 1994 yılındaPolis Akademesi’ni bitirdi. Kamuda yaklaşık 6.5 sene aktif olarak çalıştıktan sonra özel sektöre geçti. Özel sektörde farklı firmalarda görev yaptıktan sonra 12 yıl önce Securitas bünyesinde çalışmaya başladı. Memet Hanlıoğlu, en son Marmara Anadolu Bölge Müdürü ve Doğu Marmara Bölge Müdür Vekili olarak görev yapıyordu. Hanlıoğlu,Bölgeler Koordinatörü olarak Ocak 2022 itibariyle 76 şube ve 20 bin aktif çalışanın olduğu 11 bölgenin yönetimini yürütecek. Bölgelerin ticari ve operasyonel süreçlerinde aktif olarak rol alacak.