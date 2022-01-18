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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir. Bu iddia münafıkça bir uydurmadır."
Memet Hanlıoğlu, Securitas Türkiye COO’su oldu
Securitas Türkiye’nin COO görevine Memet Hanlıoğlu getirildi. Hanlıoğlu, şirketin 11 bölge müdürlüğünün ticari ve operasyonel süreçlerinden sorumlu olarak bölgeler koordinatörlüğünü üstlenecek.
İş Dünyası 18.01.2022, 10:55
Hanlıoğlu, Polis Koleji sonrası, 1994 yılındaPolis Akademesi’ni bitirdi. Kamuda yaklaşık 6.5 sene aktif olarak çalıştıktan sonra özel sektöre geçti. Özel sektörde farklı firmalarda görev yaptıktan sonra 12 yıl önce Securitas bünyesinde çalışmaya başladı. Memet Hanlıoğlu, en son Marmara Anadolu Bölge Müdürü ve Doğu Marmara Bölge Müdür Vekili olarak görev yapıyordu. Hanlıoğlu,Bölgeler Koordinatörü olarak Ocak 2022 itibariyle 76 şube ve 20 bin aktif çalışanın olduğu 11 bölgenin yönetimini yürütecek. Bölgelerin ticari ve operasyonel süreçlerinde aktif olarak rol alacak.