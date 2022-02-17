Meltem Demir Sinbo’nun reklam yüzü olacak

Çok beğenildi

Sinbo’nun yüzü olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Meltem Demir “Türkiye’de her evde, her iş yerinde olan Sinbo’nu yüzü olmak benim için gurur verici. Normalde Sinbo reklam yapmıyordu. Ancak şimdi yeni bir reklam kampanyası yapılacak. Sunduğum programın reytinglerinin iyi gitmesi, medyada büyük ilgi görmem nedeniyle eşim neden reklam yüzümüzü uzakta arıyoruz dedi ve benim oynamamı istedi. Şimdi reklam filminin senaryosu yazılıyor” dedi.

Her alanında çalışıyor

Sinbo’nun üretiminden tasarımına kadar birçok alanda her zaman destek sunduğunu aktaran Meltem Demir, “Ben zaten sürekli Sinbo için çalışıyordum. Bu ilk değil. Kurduğum online alışveriş sitesi Ezem Home’da Sinbo’nun yeni çıkan ürünlerini piyasa sunuyordum. Gelen geri dönüşlere göre üründe değişimlerin yapılmasını sağlıyordum. Kutuların tasarımını dahi ben yapıyordum. Zaten satış, müşteri ilişkileri gibi alanlarında hep vardım. Şimdi bir de reklam yüzü oldum” diye konuştu.

Kadınlar ona güveniyor

Özellikle kadınların kendisine çok güvendiğini dile getiren Demir, “Sunduğum Kadın Olmak programında ve sosyal medyada kadınlara hitap ediyorum. Güzellik sırları, yemek tarifleri veriyorum. Kadınlar başkası dese yapmayız ama siz dediğiniz için güveniyoruz diyorlar. Bu güveni sağlamak ve devam ettirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Demir, kampanya kapsamında Kadın Olmak programının sponsoru olan Sinbo’nun tüm ürünlerini programda kullanacağının da bilgisini verdi.