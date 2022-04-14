Mehmet Yılmaz, Türk Henkel’in Yeni Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi Oldu!

1994 yılında Henkel‘in kalite bölümünde iş hayatına başlayan Mehmet Yılmaz, iş güvenliği ve çevre, mühendislik, projeler ve üretim bölümlerinde yöneticilik yaptı. Ardından 2004 yılında Henkel’in İran’da bulunan fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atandı. 2008 yılında Türkiye’ye Çayırova Fabrika Müdürü olarak dönen Mehmet Yılmaz, 2016 yılında Yapıştırıcı Teknolojileri Türkiye Fabrikalarından Sorumlu Operasyonlar Direktörlüğü görevine getirildi. 2020 yılında ise bu görevlerine ek olarak Beauty Care Fabrika Müdürlüğü ve 2021 yılı Şubat ayı itibarı ile de Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar ve Projeler Direktörlüğü’ne atandı. Mehmet Yılmaz, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren mevcut sorumluluklarının yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstleniyor olacak. İyi derecede İngilizce bilen ve işletme bölümü mezunu olan Mehmet Yılmaz, evli ve iki çocuk sahibi.