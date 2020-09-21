Medirevo Bilim Zirvesi’ne “bor ve kenevir” damga vurdu

Bilimsel çalışmaların ele alındığı etkinlikte “geleceğin yıldızları” olarak gösterilen bor ve kenevirin öneminin altı çizilirken Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın da onursal başkanlığında yer aldığı Medirevo Bilim Kurulu tanıtıldı.

Sayısız faydası bulunan bor ve kenevir tohumu yağını bir araya getirerek 70 çeşit ürüne imza atan Medirevo’nun İstanbul Hilton Oteli’nde düzenlediği bilim zirvesine, Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Hamaratlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Taşkın Öztürk ve Deren Öztürk Mataracı katıldı. Etkinlikte 70 ürüne dair bilgiler paylaşılan etkinliğe 200’e yakın Medirevo uzman ve direktörü de hazır bulundu.

Açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Hamaratlar, Medirevo yolculuğunun 1.5 yıl önce başladıklarını, başarılı ve sonuç odaklı ürünlerle müşteri memnuniyetini ilke edindiklerini dile getirdi. Birlikte büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Hamaratlar, bor maddesinin önemine dikkat çekerek “Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 74’ü Türkiye’dedir. Boru işlersek ülkemiz için çok iyi olur diye karar verdik. Bor ile keneviri milletimiz için birleştirdik ve bugünlere kadar geldik” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu üyesi Taşkın Öztürk de gelişmenin en önemli atılımının, farklı ürünlerle büyüme olduğunun altını çizdi. Öztürk şöyle devam etti: “Kenevir ve bor geleceği yıldızlarıdır. Geliştirdiğimiz BORKEN 124 ürünü bizim avantajımızdır. Bu ürünü geliştirerek farkımızı ortaya koyduk.

Yönetim Kurulu Üyesi Deren Öztürk Mataracı da “Yaratmak istediğimiz dünyaya inandık ve çok güzel işler yapıyoruz. Gelişen dünyanın ihtiyaçlarına yönelik bir marka yarattık. Dünya markası olmak için farklı olmak zorundasınızdır ve biz de markamızın temelinde kendi ülkemizden iki değer olmalı diye düşündük. Sonuç olarak da bor ve kenevirden bir marka yarattık” şeklinde konuştu.

Medirevo bünyesinde Bilim Kurulu

Medirevo şirketi ayrıca bünyesinde üyeleri Bilim Kurulu Onursal Başkanı Halil Şıvgın, Bilim Kurulu Başkanı Dr. Yasemin Pehlivan, Sağlık Hizmetleri Geliştirme Vakfı Genel Müdürü Dr. Mehmet Sunguroğlu, GETAT Hekimi Dr. Betül Okkan, Klinik İşletmecisi Dr. Taria ve Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Nebil Bozdoğan’dan oluşan bir bilim kurulu oluşturdu. Hamaratlar, “Kurulu bulunduğumuz noktadan daha ileri gitmek için kurduk. Amacımız, Medirevo’yu bilim kurulumuz ile en üst seviyeye çıkarmak, dünya taleplerini öğrenmek ve yeni ürünler geliştirmek.”

Medirevo’ya “Yılın en iyi çıkışını yapan marka” ödülü

Etkinlikte, Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, geleneksel olarak düzenledikleri “Zamanı Tersine Kuranlar” ödülünü bu yıl “Yılın en iyi çıkışını yapan marka” olarak Medirevo’ya takdim etti.

Medirevo toplantısında ayrıca en iyi ciro yapan bayilere de plaket sunuldu.