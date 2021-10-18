McDonald’s Türkiye'den bir ilk: Bisikletli kuryeler iş başında!

Son dönemde dünyada artan bisikletli kurye modasına KFC’den sonra McDonalds da uydu.

McDonald’s Türkiye CEO'su Oğuz Uçanlar, Türkiye'deki ilk bisikletli kuryenin fotoğrafını Linkedin'de paylaştı.

Fotoğrafın ardından en az 8 saat pedal çevirecek olan kuryenin üzerinden “emek sömürüsü” tartışması başladı.

Özellikle paket servis yapan firmaların bisikletli kuryeleri kullanmasının arkasında motor ve yakıt maliyetini karşılamak olduğu biliniyor. Şirketlerin bu durumu “çevreci” ve “iklim dostu” gerekçeleriyle açıklamaları ise tartışmaları artırıyor.

İşte o paylaşım: