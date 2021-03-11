McDonald's Türkiye artık Suud'ların...

Anadolu Grubu'nun bir yıl önce hisselerini sattığı ve adı açıklanmayan alıcısının Suudi Prens olduğu doğrulandı. Prens'in sahip olduğu Riyadh International Catering Corporation (RICC) adlı şirket tarafından satın almanın gerçekleştirildiği bilgisine ulaşan DÜNYA Gazetesi, daha önceki iddiaları doğrulamış oldu.

DAHA ÖNCE DE İDDİA EDİLMİŞTİ

Finansgündem adlı internet sitesinde 5 Şubat 2020'de yer alan habere göre Anadolu Grubu'nun McDonald's Türkiye'nin işletme haklarını sattığı, 2 hafta önce İrlanda'da kurulan Birleşik Holding Limited'in sahibiyle ilgili yapılan bir araştırma, Suudi Arabistan'a uzandı. Araştırma sonucu Anadolu Grubu Holding'le 280 milyon liraya el sıkışan şirketin, Suudi Prens Mishaal bin Abdullah Al Saud'a ait olduğu bilgisine ulaşıldı.

ARAP YARIMADASI'NIN "MCDONALD'S İMPARATORU!"

Arap yarımadasındaki tüm McDonald's'ların da, Anadolu Holding'le varılan anlaşmayla Türkiye piyasasına giren Mishaal bin Abdullah Al Saud'a ait olduğu öğrenilirken, adının 'sır' olarak tutulmasının perde arkası da kulislere yansıdı. İş dünyasında konuşulan iddialara göre son dönemde Suudi Arabistan'la gelişen gergin ilişkilere dikkat çekilirken, alıcının Suudi olması nedeniyle olası bir kamuoyu tepkisine yol açmaması, hem de satışla ilgili onay sürecinde bir sıkıntının yaşanmaması için bu şekilde davranıldığı ileri sürüldü.

ANADOLU GRUBU'NDAN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi McDonald's'ın satışına yönelik şirket tarafından geçtiğimiz hafta KAP'a gönderilen duyuruda özetle, "Görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin % 100'ünü temsil eden hisselerini Birleşik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır" deniliyordu. Ancak açıklamayla beraber, finans dünyası kulislerinde, Anadolu Grubu çatısı altında Birleşik Holding isimli bir şirketin varlığına işaret eden konuşmalar başladı. İki firma adının da "Birleşik Holding" olması dikkat çekiciydi. Ve benzerlik üzerine, "Anadolu Grubu kendinden kendine satışı gündeme getirdi" iddiası da kulislere yayıldı. kulislerde gündem olan "Anadolu McDonald's'ı Anadolu'ya mı sattı?" iddiasını Anadolu Holding'in resmi internet sitesindeki bilgiler esasında haberleştirmesi sonrası, AG Anadolu Grubu Holding bugün bir KAP açıklaması yapmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından Anadolu Grubu şu açıklamayı yayınlamıştı:

"... Konu ile ilgili 06.05.2019 tarihli ilk özel durum açıklamamızın devamı olarak, 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerinin Alıcı'ya satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve 31.01.2020 tarihli ek özel durum açıklamamız ile de hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited'in, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirket olduğu ve bu Alıcı ile yapılan devir işleminin McDonald's Corporation tarafından onaylandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmiştir.

Mevzuat gereği Anadolu Grubu tarafından Alıcı'nın kimliği, satış bedeli ve satış nedeni hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurumu'na; Alıcı tarafından ise, Rekabet Kurumu'na yine Alıcı'nın kimliği, taraflar arasındaki hisse devir sözleşmesi ve gerekli diğer bilgiler sunulmuştur. Bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşların işlemle ilgili incelemeleri devam ettiğinden ve tarafı olduğumuz hisse devir sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde, satıcı taraf sıfatıyla Anadolu Grubu olarak bu aşamada daha detaylı bilgiler verilememektedir.

Alıcı, Anadolu Grubu ile bağlantısız, tamamen yabancı yatırımcı statüsünde, Anadolu Grubu dışı bir şirket olup nihai hissedarları da Anadolu Grubu çalışanları, hissedarları veya üst düzey yöneticileri değildir." denilen, şirketin Türk değil yabancı olduğu vurgusunun yer aldığı bu açıklamanın ardından, gizemli alıcının bir yabancı ancak McDonald's'ların yabancısı olmayan Suudi Prens Mishaal bin Abdullah Al Saud olduğunu ortaya çıktı.

Eski Kral Abdullah'ın oğlu olan Prens'in, 2017 yılında, Veliaht Prens Salman'ın dünyanın tüm gözlerini Riyad'a çeviren operasyonunda gözaltına alınıp 'mali uzlaşmanın' ardından serbest bırakılan isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Mişal bin Abdullah bin Abdülaziz El Suud