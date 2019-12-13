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Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Şengül oldu

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticilerinden Maysan Mando’da kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetleri kapsamında önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirket bünyesinde yaklaşık 5 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Anıl Yücetürk’ün yerine, uzun yıllardır otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen Tülay Hacıoğlu Şengül atandı.

Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Şengül oldu

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticilerinden Maysan Mando’da kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetleri kapsamında önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirket bünyesinde yaklaşık 5 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Anıl Yücetürk’ün yerine, uzun yıllardır otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen Tülay Hacıoğlu Şengül atandı.

13 Aralık 2019 Cuma 14:49
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Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Şengül oldu

Bursa - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticilerinden Maysan Mando bünyesinde, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetleri kapsamında önemli bir görev değişimi yaşandı.

Şirkette yaklaşık 5 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Anıl Yücetürk’ün yerine, uzun yıllardır otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen Tülay Hacıoğlu Şengül atandı.

Maysan Mando; yeniden yapılanma neticesinde sürdürülebilir başarı ve büyüme hedeflerine doğru yeni bir heyecanla yol alma kararı aldı.

Tülay Hacıoğlu Şengül kimdir?

1977 Eskişehir doğumlu olan Tülay Hacıoğlu Şengül, otomotiv sektöründe 20 yılı aşan bir deneyime sahip olup; Lojistik, Üretim, Satın Alma, Kalite, Tedarikçi Geliştirme, Satış ve İş Geliştirme, Proses Mühendisliği, Bakım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürütmüştür.

Eğitim hayatının ardından Karsan Otomotiv bünyesinde çalışma hayatına başlayan Şengül, yaklaşık 12 yıl çalıştığı Karsan’da, Üretim ve Lojistik bölümlerinde çeşitli kademlerde görev almıştır.

Daha sonra görev aldığı Rollmech Automotive bünyesinde de yaklaşık 9 yıl görev yapan Tülay Hacıoğlu Şengül, şirket bünyesinde Lojistik Müdürü olarak göreve başlayıp; sırasıyla Üretim ve Lojistik Müdürü (2011-2012), Satınalma Müdürü (2012-2014), Kalite Müdürü (2015-2017), Satış ve İş Geliştirme Müdürü (2017-2018) ve Operasyon Direktörü (2018-2019) görevlerini yürütmüştür.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden (1994 - 1999) mezun olan Şengül, Uludağ Üniversitesi'nde de İşletme Yüksek Lisans eğitimini (2000 - 2003) tamamlamıştır.

Şengül, evli ve 2 erkek çocuk annesidir.

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