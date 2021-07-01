Maxion İnci Jant Grubu’na Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden Altın İhracat Ödülü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 fabrikasıyla toplam jant üretim kapasitesi yaklaşık 12 milyon olan Maxion İnci Jant Grubu, 1.700 çalışanı ve 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Grubun yaptığı ihracat, toplam cirosunun %72'sini oluşturuyor. 2020’de pandemi koşullarına rağmen gerçekleştirdiği ihracat ile Grubun iki şirketi Maxion Jantaş ve Maxion İnci, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından “Altın İhracat Ödülü”ne layık görüldü.

Alınan ödüllerle ilgili açıklama yapan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “2020’de 10 milyona yakın jant ürettik ve 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılında ise hedefimiz 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Sürekli gelişim ve dijital dönüşüm odaklı yenilikçi çalışmalarımızla sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Sektörün ihracat liderlerinden biri olarak, dünyanın dört bir yanında Manisa’da ürettiğimiz jantlarımızın tercih edilmesi, üstün kalitemizin ve sağladığımız müşteri memnuniyetinin bir göstergesi. Bu başarımızın sektörümüz için büyük öneme sahip Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından da takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Maxion Jantaş ve Maxion İnci olarak iki şirketimizle bu ödüle layık görülmek hepimiz için gurur kaynağı. Bizi bu ödüle layık görenlere ve tabii ki bu başarıda en büyük payı olan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Maxion İnci Jant Grubu olarak ülke ekonomisine değer katmak ve otomotiv tedarik sanayinin gelişimine destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.