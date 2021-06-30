Maxion İnci Alüminyum Mesleki Eğitim Merkezi İlk Mezunlarını Verdi

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu bünyesindeki Maxion İnci Alüminyum, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Manisa Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi iş birliği ile makine teknolojileri alanında “CNC Operatörü” yetiştirmek için harekete geçmişti. Maxion İnci Alüminyum İşletmesi’nde açılan ‘Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi İnci Vakfı-Maxion İnci Şubesi’nde 4 yıl süren teorik ve pratik eğitimler sonrasında 10 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.

Mezuniyet töreni protokol katılımıyla gerçekleşti. Törende Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, İnci Vakfı Onursal Başkanı Şerife İnci Eren, Maxion İnci Alüminyum Genel Müdür Ali Altınkaya konuşma yaptı. Konuşmalarda meslek liselerinin memleket meselesi olduğu vurguları yapılırken, girişimi sebebiyle kurumlar, özverili çalışmaları sebebiyle ise öğrenciler tebrik edildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, bu girişim için Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim’e, İnci Vakfı adına Onursal Başkan Şerife İnci Eren’e ve Başkan Ece Elbirlik Ürkmez’e “teşekkür sertifikası” takdim etti.

Bu projede en önemli hedeflerinden birinin otomotiv tedarik sanayi sektörüne nitelikli eleman kazandırılması olduğunu vurgulayan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim şunları söyledi: “İnsan ve insan sevgisi, bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. İşteki başarı için farkı ortaya koyacak olanın yine insan olduğuna inanıyoruz. Onun için insanı odağımıza aldık, insana sürekli yatırım yapıyoruz. Tabii insanı diğer canlılardan ayıran en önemli olgu eğitimdir. İşte burada eğitimin kalitesi, çağdaşlığı, yenilikçiliği ve niteliği önem kazanıyor. Bugün tüm dünya olarak dijital bir değişim yaşıyoruz ve hepimiz buna uyum sağlamak zorundayız. Bilgi ancak pratiğe, uygulamaya dönüştüğü, diğer bilgileri çıkarmaya başladığı zaman öğrenim haline gelebiliyor. Bu nedenle üniversiteler gibi her işletme de bir eğitim yuvası olmalıdır. Bunu başarabildiğimizde ülke olarak çok büyük bir mesafe kaydetmiş olacağız.”

Sözlerine bu projenin önemi ve teşekkürleriyle devam eden Zaim: “Maxion İnci Jant Grubu olarak, yıllardır eğitime çok büyük önem verdik. Dünya çapında örnek olduk. Bugün Mesleki Eğitim Merkezimizde ilk mezunlarımızı verdik. Bu hakikaten hepimiz için gurur kaynağı. Sevgili öğretmenlerimize, İnci Vakfı’na, Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi’ne, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, ekiplerimize ve tabii ki öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli mezunlarımız siz çok önemli bir iş başardınız. Unutmayın bizim için, aileniz ve ülkeniz için çok önemlisiniz.” dedi.