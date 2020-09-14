Mavi'nin ilk yarı yıl satış geliri 925 milyon TL oldu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2020 ilk yarı yıl satış geliri 925 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Kovid-19 salgını kapsamında tüm dünyada kısmen durdurulan faaliyetler sonucunda Mavi'nin 2020 ilk yarı yıl satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşerek 925 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetler yüzde 47,9 oranında brüt kar marjı ve yüzde 10,9 oranında faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı ile yürütülmüştür. Raporlama döneminde Türkiye satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, uluslararası satış gelirleri de yüzde 33 gerilemiştir. Bu süreçte çoğunlukla açık kalmaya devam eden e-ticaret kanalının global gelirleri yüzde 122 büyümüş, toplam satışlar içindeki payı yüzde 13'e yükselmiştir.''