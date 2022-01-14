MARRIOTT INTERNATIONAL TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY ATAMA

Sheraton markasının yeni vizyonuyla baştan aşağı yenilenerek, ev konforundaki 248 odası, son teknolojilerle donanımlı 9 toplantı salonu, Shine Spa ve Spor merkezi ve Doğu Akdeniz restoranı ile geçen sene açılan ve Levent’teki merkezi konumuyla kısa zamanda İstanbul’un yeni buluşma noktası haline gelen 5 yıldızlı Sheraton Istanbul Levent’e Otel Müdürü olarak otelcilik sektöründe deneyimli yönetici Samantha Gözde Eşit atandı.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezunu olduktan sonra otelcilik kariyerine adım atan Eşit, farklı otel disiplinlerinde tecrübe edinerek 2004 yılında Fairmont Chicago, Millenium Park’ta Ön Büro Şefliği görevini üstlendi. Bu pozisyonda 7 yıl çeşitli başarılara imza attıktan sonra yine aynı otelde Ön Büro Direktörlüğüne atandı. 2011 yılında JW Marriott Ankara Oteli’ne transfer olarak Marriott International bünyesine katılan Samantha Gözde Eşit bu otelde de Ön Büro Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında Odalar Direktörlüğüne terfi etti. Ön büro ve odalar alanlarında deneyim sahibi başarılı yönetici bu sene başından itibaren Sheraton Istanbul Levent’in Otel Müdürü görevine atandı. Marriott International’ın kadın liderlere verdiği önem ve iş yaşamında kadın liderlerin artması için verdiği destek ile kariyerini her zaman daha ileriye taşımayı hedefleyen Eşit, Sheraton Istanbul Levent’te otelin marka ve kültür yapılanmasına liderlik edecek. Sheraton Istanbul Levent’in evcil hayvan dostu bir otel olmasını destekleyen, Rehber Köpekler Derneği ile sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği anlamlı iş birliğinden derinden etkilenen ve kendisi de bir hayvan sever olan Samantha Gözde Eşit’in bir kedisi bulunmakta.

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