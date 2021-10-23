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Marmara Grubu Vakfı, Dr.Akkan Suver ile 'devam' dedi...

Dr.Akkan Suver yeniden Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanlığına Seçildi.

İş Dünyası 23.10.2021, 12:27
Marmara Grubu Vakfı, Dr.Akkan Suver ile 'devam' dedi...

Marmara Grubu Vakfı 'nın 2021 yılı Genel Kurulu, İstanbul' da Malta Köşkü'nde Mütevelli Heyeti' nin ve Genç Kuşak Marmara Grubluların katılımıyla gerçekleşti.


Dr. Fatih Saraçoğlu'nun Divan Başkanlığı'nda gerçekleşen Genel Kurulda Dr. Akkan Suver yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Marmara Grubu Vakfı' nın yeni yönetim kurulu ise; Engin Köklüçınar, Yüksel Çengel, Cafer Okray, Turan Sarıgülle, Lale Aytanç Nalbant,Sezgin Bilgiç, Av. Serhat Tabanca, Ümran Köksüz, Nimet Ulubay,Oğuzhan Ceylan, Av. Belgin Tanrıverdi, Mahmut Saklı,Av. Murat Keçeciler, Bilal Bilici, Gülçin Güngören, Rahmi Dilek, İlker  Topaloğlu'dan oluştu.

Akademik Konsey Başkanlığına Prof. Dr. Uğur Özgöker 'in seçildiği Genel Kurulda AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanlığına Müjgan Suver, İşinsanları Platformu Başkanlığına da Mustafa Ergin getirildi.

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