Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar

Türk malı algısını güçlendirmek ve markalı ihracatı artırmak için Türkiye'nin önemli şirketleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonuyla güçbirliği oluşturdu. 30 markanın katılımıyla kurulan TİM Marka Konseyi, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla çalışmalar yapacak.

TİM'in hayata geçirdiği Marka Konseyi; markalaşmanın rekabetin dinamiklerini belirlediği yeni dönemde, firmaların markalı ihracat artışlarını teşvik etmek ve ülke imajına katkı sağlamak adına bir yol haritası oluşturarak küresel endekslerde ilerleme sağlamayı hedefliyor.

5 adımda yol haritası

TİM Marka Konseyi’nin 2021 yol haritası ve ana hedefleri beş adımdan oluşuyor. Konseyin ilk etaptaki hedefi, markalı Türk ürünlerinin uluslararası alanda imajının iyileştirilmesi olacak. Bu noktada, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, Türkiye markası ile global PR, reklam ve kurumsal kimlik faaliyetlerine odaklanılacak.

Yabancı markalar satın alınacak

İkinci ana hedef, firmaların bilinen ya da gelişme potansiyeli bulunan yabancı şirket ve markaları satın alarak global pazarlara doğrudan erişim sağlamaları olacak. Bu hedef doğrultusunda ihracatçılara bilgilendirme, danışmanlık ve teknik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Konseyin üçüncü hedefi, firmaların kendi markaları ile yaptıkları ihracatın izlenmesine yönelik bilgi altyapısı oluşturulması olacak. Dördüncü hedef, markalı Türk ürünlerinin dijital platformlarda daha etkin tanıtılması olarak belirlendi. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen büyük alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla, firmaların bilinirliğinin artırılması hedeflieniyor. Konseyin beşinci ve son hedefi ise, Türkiye Tanıtım Grubu bünyesindeki Türkiye markası ve ihraç sektörlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini TİM Marka Konseyi'nin çalışmalarıyla güçlendirmek olacak.

İhracatta başarı, markalaşmadan geçiyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, konseyin yol haritasını ve ana hedeflerini, ihracatta katma değer yaratan Türkiye’nin önde gelen marka kurucularının da katıldığı bir toplantı ile paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, başlı başına güçlü bir marka olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bizler bu güçlü markayı hep birlikte daha da yükseltmek, tüm dünya ile rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için TİM Marka Konseyi’ni hayata geçiriyoruz. Konsey sayesinde dünya ile yarışan marka sayımız artacak” dedi.

Bu yıl ihracatta 200 milyar dolar üzerini hedeflediklerinin altını çizen Gülle, şöyle devam etti: "İhracatta daha ileriyi hedeflemenin en önemli yollarından biri ise, markalaşmaktan geçiyor. Bu konuda ülkemizin üreticileri ve ihracatçıları, çok güzel çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Bu girişimler, rakamlara da yansıyor. Dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşu Brand Finance, her yıl 'İlk 5 bin Küresel Marka Değeri'nin milli gelire oranını, bir raporda yayınlıyor. Bu raporun sonucu ilk kez geçtiğimiz yıl, Küresel İnovasyon Endeksi’nin 80 alt göstergesinden biri oldu. Endeksin 2020 sonuçlarına göre, Türkiye küresel marka değeri göstergesinde 49'uncu sıradan 44'üncü sıraya yükseldi. Firmalarımız markaya önem verdikçe ve markaya yatırım yaptıkça, küresel endekslerde çok daha yukarılara tırmanacağız."

Yabancı öğrenciler, marka elçisi olacak

Türkiye'de eğitim alan 200 bini aşkın uluslararası öğrenciyi ve 150 bini aşkın Türkiye mezunu bulunduğunu kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu mezunları gönüllü birer marka elçisine dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti. Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatı artıracaklarını ifade eden Gülle, "Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız" diye konuştu.

Dünyadaki Türk firmaları taranacak

TİM Marka Konseyi'nin Başkanvekili olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Turquality programının sadece nakit destek programı gibi görüldüğünü belirterek, "Turquality aslında firmaların kurumsal kimliğini artırma ve onları global rekabete hazırlama programı. TİM Marka Konseyi ise daha farklı bir yapıda. TİM'in bu konuda büyük deneyimi var. Dünyanın her yerinde firmalarımız var. Ciddi aramalar yapacağız. Süreç içinde konseye yeni markalar katılabilir. Hep birlikte ortak bilgi havuzu oluşturacağız. Türk markalarının dünyada daha başarı işlere imza atabilmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın: TİM Marka Konseyi Basın Lansmanı'nı ülkemizin sektöründe öncü markalarının katılımlarıyla gerçekleştirdik.Türk markalarının global başarılarını arttırarak devam ettirmesi yolunda öncülük edecek bu çalışma için başta Sn.TİM Bşk.mıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Konsey 30 markadan oluşuyor

TİM Marka Konseyi'nde tekstilden gıdaya, mücevherden ev ve mutfak eşyalarına kadar sektörleri önemli firmaları yer alıyor. Konsey başkanlığını TİM Başkanı İsmail Gülle'nin yaptığı konseyde; Orka, Vestel, Hassan Tekstil, Aydın Tekstil, Chakra, Desa Deri, Koleksiyon Mobilya, VSY Biyoteknoloji, İstanbul Aydın Üniversitesi, Med-Art, Sanko, Nurus, Gedik, Abdi İbrahim, TAV, Roberta Bravo, Silverline, Zorluteks Tekstil, İpekyol, Altınbaş Üniversitesi, Doğtaş, Kütahya Porselen, BG Store, Helvacızade, Öztiryakiler, Arzum, Şişecam, Akinon, Avva, Kaleseramik markaları yer alıyor. (Kaynak:dunya.com/İmam Güneş)