MAPFRE Sigorta CFO’su Erdinç Yurtseven TSEV Yönetim Kurulu’nda

Sigorta sektörünün deneyimli ismi, MAPFRE Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yardımcısı (CFO) Erdinç Yurtseven, TSEV Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Sigortacılık sektöründe 30 yılı aşan deneyime sahip olan Yurtseven, Türkiye’de sigorta eğitimi ve araştırma hizmetleri konusunda referans kurum olan TSEV’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Yurtseven, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezi olan TSEV’in sektörün gelişmesi ve desteklenmesi için verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katkı sunacak.