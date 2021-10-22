Makine imalat sektörünün kıtalar arası buluşması Kasım’da Bursa’da başlıyor

Güçlü sanayi üretimiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Her sene yüzde 80 yerli katılımla düzenlenen fuar, bu yönüyle makine imalat fuarları arasında liderliği elinde bulunduruyor. 40’ın üzerinde ülkeden ve 50’ye yakın sanayi şehrinden 30.000’in üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar TL’lik ticaret hacmi oluşturması bekleniyor.

İmalat sektörünün dönüşümü fuardan izlenecek

19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa’da buluşturmaya hazırlanıyor. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.

Geniş coğrafyadan iş insanları fuara geliyor

Yurt içinde sanayinin yoğun olduğu illerden, yurt dışından ise Avrupa ülkeleri, Asya, Orta Doğu, Arap yarımadası ve Afrika coğrafyasından 40’ın üzerinde ülkeden katılımcının beklendiği fuarın heyet çalışmaları, dijital platformlar ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla etkin şekilde yürütülüyor. Fuarda ayrıca Tüyap Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine URGE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları yürütülüyor.

“Fiziksel ve dijital ortamda verimli iş birlikleri yaratacağız”

Endüstri 4.0 ile dijital açılım süreci başlatan makine imalat sektörünün daha da derinleştirdiğini belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu sene sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi. Ersözlü, şu açıklamada bulundu: “Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 350’ye yakın firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin m2 fiziksel fuar ortamında hem de tüm fuarlarımızda uyguladığımız Business Connect Platformu üzerinden profesyonel ziyaretçilerle dijital ortamda da bir araya getireceğiz. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri bir araya getirirken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız. Başta sanayi kentimiz Bursa olmak üzere, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Afyon, Kütahya, Bilecik, Uşak, Antalya, Samsun, Hatay, Balıkesir ve diğer illerden gelecek firma temsilcileri ile yurt dışından gelen alım heyetleri arasında gerçekleşecek iş görüşmeleri ile sektör ihracatına katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak sektörün ticaret hacmini destekleyeceğiz. Katılımcılarla ziyaretçiler arasında oluşturduğumuz iş birliği ortamını, bu sene ilk kez fuarımıza kazandıracağımız Business Connect Programı ile dijitale taşıyarak büyük bir avantaj sunacağız.”

Katılımcıların yeni pazarlara açılması için fırsatlar sunacak

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, dört gün boyunca gerçekleşecek iş bağlantıları ile katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunacak. Yurt dışı ziyaretçileri, Tüyap tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden katılımcılarla dijital ortamda bir araya gelebilecek. Tüyap, Business Connect Platformu’nun eşleştirme sistemini aktif hale getirerek yurt dışı ziyaretçilerin fuar katılımcıları ile görüşmeler yapabileceği kesintisiz iletişim ortamı yaratacak.

Sağlıklı fuar ortamı

Düzenlediği fuarlar aracılığıyla savunmadan ambalaja, tarım ve hayvancılıktan oyuncak sektörüne kadar çok sayıda sektörün gelişimine yön veren Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19 tedbirlerini bu fuarda da titizlikle uygulayacak. Yeni nesil fuarcılık anlayışıyla ziyaretçilerine temassız ve sağlıklı fuar ortamı yaratacak. Katılımcılar HES kodunun bulunduğu online davetiye sayesinde girişte bekletilmeden fuar alanına alınacak.