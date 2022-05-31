Mahmut Asmalı: 'Türk iş dünyası, geçmiş 20 yılın kazanımlarından aldığı gücü geleceğe taşımayı sürdürecektir'

Başkan Asmalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüdüğü açıklanan Şubat ayının sonunda da ifade ettiğimiz gibi, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ekonomik büyüme kabiliyeti ve potansiyeline inanmayı sürdürüyoruz. Yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7,3’lük büyüme oranı, millî ekonomimize olan inancımızın haklılığını ortaya koymaktadır.

Ülkemiz; Avro Bölgesi’nin yüzde 5,1, Çin’in yüzde 4,8, Almanya’nın yüzde 3,8, ABD’nin ise 3,5 oranında büyüdüğü bu dönemde, halihazırda 1’inci çeyreğe yönelik büyüme rakamları açıklanan G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan ve İngiltere’nin ardından 3’üncü sırada yer almış ve pozitif ayrışmayı sürdürmüştür. Böylece pandemi sonrası sürecin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin sürmesi ve bilhassa enerji ve gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyon tehlikesinin iyice gün yüzüne çıkmasının yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yeni bir şok yaşayan küresel ekosistemin marazları, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdürmesini engelleyememiştir. Bu vesileyle MÜSİAD olarak, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında da mevcut tahminlerin üzerinde büyüyeceğine olan inancımızı yineliyoruz. Türk iş dünyası, geçmiş 20 yılın kazanımlarından aldığı gücü geleceğe taşımayı sürdürecek ve ülkemiz başta enflasyon olmak üzere bütün arızi şokları hızlı bir şekilde geride bırakmayı başaracaktır.”