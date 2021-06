‘Made in Turkiye’ etiketli 140 bin TL’lik ayakkabı Eksposhoes’da sergilendi

Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 15 artışla 364 milyon dolara çıkaran ayakkabı sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Türk ayakkabı sektörünün ‘Küresel Vitrini’ Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı Antalya Granada Luxury Otel’de kapılarını açtı. 100 katılımcı firma, dünyanın dört bir yanından fuar için gelen yaklaşık bin yabancı alıcıya son kreasyonlarını sergiledi. Fuarda yaklaşık 30 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması bekleniyor.

“İHRACATTA İSTİKRAR İÇİN ÇABALIYORUZ”

Eksposhoes CEO’su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Pandemi süreci hemen her sektörü olduğu gibi ihracat odaklı çalışan ayakkabı sektörünü de olumsuz etkiledi. Sektörümüz, dünyada hâkim olan tüm olumsuz koşullara rağmen, yılın ilk dört ayında 364 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Küresel ticaretin belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde ihracatı bir yıl öncesine göre artırmak gerçek bir başarı. Sürdürülebilir ihracat için hem yurt içi hem de yurt dış fuarların önemi çok büyük. Fuarımızda hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarımızdan alıcıları üreticilerimizle buluşturduk. Yabancı misafirlerimizin 10’uncu fuarımıza ilgisi oldukça fazla. Diğer yandan ayakkabı sektörümüzün ihracat pazarlarındaki konumu oldukça güçlü. Bu konumu sürdürebilir kılmak için yabancıların üreticilerimizle buluşması kritik önem arz ediyor. Bana göre üretim kalitesi anlamında dünyada ilk 5’e giren ‘Made in Turkiye’ etiketli ayakkabıları yerinde görmeleri ve üreticilerimizle ticari anlamda samimi ve güvene dayalı iş ilişkileri kurmaları istikrarlı ihracat için olmazsa olmaz. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“BU AYAKKABI ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI”

Fuara, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Bate Ayakkabı’nın el işçiliği ile ürettiği özel tasarım ayakkabı damgasını vurdu. Firmanın CEO’su İlhami Yıldız, aynı zamanda ‘Made in Turkiye’ etiketli ayakkabının tasarımcısı. Yıldız, 140 bin TL değer biçilen ayakkabının ortaya çıkış hikayesini şu cümlelerle anlattı: “Bana soracak olursanız bu ayakkabının değeri parayla ölçülmez. Biz her yıl Eksposhoes’da özel kendi tasarladığımız el yapımı ayakkabıları gelen yabancılara sergiliyoruz. Daha önceki yıllarda ürettiğimiz özel tasarım ayakkabılar yabancı koleksiyonerler tarafından satın alındı. Bu yıl yine üzeri tamamen özel taşlarla kaplanan ve yapımı yaklaşık 1 ay süren bir ayakkabıyı sergiliyoruz. Bu ayakkabı, ‘Made in Turkiye’ etiketinin ne kadar kıymetli olduğunun somut bir örneği. Ayakkabıyı bu yıl yurt dışında

katılacağımız fuarlarda özel bir alanda sergilemeyi hedefliyoruz. Türk ayakkabı işçiliğinin geldiği noktayı ve el emeğinin değerini dünya ayakkabı çevrelerine sergilemek istiyoruz.”

Pandemi önlemlerinin üst seviyede olduğu fuar 4 Haziran’da sona erecek.