Madame Coco’nun yeni konsept mağazası Göktürk’te açılıyor

Mağazalaşma faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve 17 ülkede 300’ün üzerinde mağazası olan Madame Coco, mevcut mağazalarını da yenileyerek metrekarelerini büyütmeye devam ediyor. Mağaza açılışını, zengin ürün çeşitliliği ve farklı konseptiyle gerçekleştirecek olan Madame Coco, 25 Aralık 2020 itibariyle ürünlerinin tamamını İstanbul’daki en büyük mağazası olacak olan Göktürk’teki yeni adresinde, yeni konsepti ile sergileyecek.

Madame Coco, salondan yatak odasına, mutfaktan banyoya, kozmetik ürünlerinden dekorasyona kadar aradığınız tüm ürünleri bir arada bulabileceğiniz çok geniş bir ürün koleksiyonu sunuyor. Koleksiyonuna bebek ürünlerini dahil etmeye hazırlanan Madame Coco, yeni koleksiyona ait ürünlerini ilk olarak yine Göktürk mağazasında yakın zamanda satışa açarak tüketicilerin beğenisine sunacak.

Yepyeni bir konsept anlayışı

Tüketiciler ile arasındaki bağı daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Madame Coco Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tanacı, “Müşteri memnuniyetinin en önemli unsur olduğu” gerçeğine vurgu yaparak “Ürünlerin gruplandırılmasından raf yerleşimine kadar her alan, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilirken, ürünlere kolayca ulaşılmasını sağlayacak tasarımda planlandı. Önümüzdeki günlerde bebek ürünlerine ait yeni koleksiyonumuzu da ilk olarak Göktürk Mağazamızda satışa sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm güvenlik ve hijyen önlemlerinin eksiksiz olarak sağlandığı Madame Coco’nun yeni konsept mağazası, Göktürk’te ziyaretçilerini bekliyor.