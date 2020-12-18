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Madame Coco, online alanda güçlenmeye devam ediyor
Yaratıcı ve özgün tasarımları ile sektöründe hızla büyümeye devam eden Madame Coco’nun E-Ticaret ve Performans Pazarlama Direktörü pozisyonuna Ömer Özkan Şakar atandı.
İş Dünyası 18.12.2020, 14:09
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Kariyeri boyunca Google, Teknosa, Markafoni, sahibinden.com gibi firmalarda pazarlama ve e-ticaret alanlarında farklı sorumluluklar üstlenmesinin ardından son olarak turizm sektöründe B2B ve B2C markalarıyla hizmet veren teknoloji şirketi Metglobal bünyesinde Pazarlama Direktörü rolünü üstlenmiştir.
Şakar, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve 2008 yılında Pompeu Fabra Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Madame Coco’nun perakende mağazacılık alanında elde ettiği başarıların, Şakar’ın da tecrübesi ile değer katacağı dijital platformda tekrarlaması hedeflenmektedir.
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