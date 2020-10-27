‘’MACRON’A DUR DEMEK; İSLAMOFOBİYE, FAŞİZME VE SÖMÜRGECİLİĞE DUR DEMEKTİR ’’

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseten yaslandığı kesime mesaj vermek bu bağlamda gücünü arttırabilmek adına, son dönemlerde içinde bulunan, beraber yaşadığı Müslüman toplumları da hiçe sayarak bir takım açıklamalar yapmaktadır. ‘Kur’an yeniden yazılmalıdır’ gibi açıklamaların yer aldığı, Peygamberimize ve dinimize yönelik hakaretlerin yeraldığı karikatürleri desteklemekte ve bunları teşvik etmektedir. Bu açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanının bu konularda ne kadar bilgisiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Macron, bu açıklamaları ile ayrıca Müslümanlara karşı duyduğu nefreti ve ayrımcılığı ortaya koymakta, ayrımcılık, düşmanlık ve kin beslemektedir. Ha keza aynı Macron, emperyalist, sömürgecilik anlayışı ile Libya’da, Suriye’de, Ermenistan meselesinde ve Akdeniz’de kışkırtıcı politikalar izlemekte adeta ateşi körüklemeye çalışmaktadır. Macron gibi dünya barışına ve huzuruna zarar verecek düşünce yapılarının gerekli dersi alması adına Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Fransa’ya yönelik boykot kararı yerinde bir karardır. Bu karara sadece ülkemiz Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron’a dur demek; İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir.’

Başkan Aydın iş dünyasına da çağrıda bulundu

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, boykot meselesinde iş dünyasına da çağrıda bulundu. Fransa menşeili ürünleri Türkiye’de satan firma yetkililerine çağrıda bulunan Aydın, Fransa’ya ihracatımız 6,4 milyar dolar, Fransa'dan ithalatımız 5,1 milyar dolar kaygısı gütmekten ziyade, Fransa’daki muhataplarınız ile görüşerek Macron’un bu yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapmaları gerektiğini belirtti.