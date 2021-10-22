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Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek

SGK, işverenin bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj göndermeye başladı.

İş Dünyası 22.10.2021, 12:36
Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanın maaşını düşük göstererek vergi ve prim kaybına yol açan işverenler hakkında çalışma başlattı. Kurum işverenin bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj göndermeye başladı. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde 150 bin çalışana bu amaçla SMS göndererek kazançlarında azalma olduğu uyarısı yapıldı. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek.

Takvim'de yer alan habere göre, Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.SGK, bordro üzerinden prim kaçırılmasını, eksik kazanç bildirilmesini kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara izin verilmeyecek.

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