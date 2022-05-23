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Lüks moda markası Beverly Hills Polo Club, Orka Holding ile Artık Türkiye’de…
Dünyaca ünlü lüks moda markalarından Kaliforniya merkezli Beverly Hills Polo Club, moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka Holding ve SMM Tekstil ortaklığında Türkiye pazarına giriş yapıyor.
İş Dünyası 23.05.2022, 12:04
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar ve SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek’in ev sahipliğinde düzenlenecek Beverly Hills Polo Club markasının Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde açılışı gerçekleştiriliyor.
Beverly Hills Polo Club, Mall Of İstanbul alışveriş Merkezi'nde bu hafta hizmete açılacak.