LUKOIL’in 489 istasyonunun otomasyon sistemi Petronet’e emanet

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 1 Ocak 2022’den itibaren akaryakıt şirketlerinin tüm istasyonlarında onaylanmış otomasyon firması ile çalışma zorunluluğu getirdi. Dünyanın ve Türkiye’nin önemli markalarından biri olan LUKOIL, Türkiye geneline yayılmış 489 istasyonunun otomasyonu için Petronet’i tercih etti.

Bu birliktelik, iki tarafın bir araya geldiği toplantı ile imza altına alındı. Düzenlenen törene LUKOIL Türkiye CEO’su Arash Repac ve Petronet Otomasyon Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici katıldı.

Repac toplantıda yaptığı konuşmada, Petronet’in kendileri için yeni bir şirket olmadığını ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Hizmet kalitesinden emin oldukları için bütün istasyonlarının otomasyon sistemlerini Petronet’e emanet etmekten çekinmediklerini belirten Repac, “Petronet otomasyon konusundaki lisansını yeni almış olmasına rağmen, biz kendilerinin kalitesinden emin olduğumuz için bu konuda da bir şüphemiz yoktu. Bu nedenle lisans alımından önce optimizasyon konusunda çalışmakta sakınca görmedik. Şu anda bütün istasyonlarımızdaki otomasyonu tamamladık. Yeni yılı sorunsuz bir şekilde karşılamaya hazırız” dedi.

Sektör için inovatif ürün geliştiriyor

Petronet Otomasyon Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici de konuşmasına Petronet’i tercih eden LUKOIL’e teşekkür ederek başladı. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan LUKOIL ile birlikte olmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirten Gemici, “Petronet olarak EPDK’nın öngördüğü mali, teknik ve idari yapıyı sağlayabildiğimiz için onaylanmış otomasyon şirketi lisansımızı aldık. Şu an 489 akaryakıt istasyonunun dönüşümü son hızla devam ediyor ve son aşamaya gelindi. Bütün gücümüzle, bütün enerjimizle çalışıyoruz” dedi.

Yakıt ve enerji otomasyonu sektörüne 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Gemici, son birkaç yılda ise Ar-Ge konusunda çok ciddi ilerleme kaydettiklerini söyledi. Gemici, “Endüstriyel ürünler konusunda ciddi bir yol aldık. Bütün çabamız Ar-Ge ile geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi başta LUKOIL olmak üzere sektörün bütün oyuncularına var gücümüzle ve en iyi şekilde yansıtmak” dedi.