Lukoil ile Asnak’tan lojistik iş birliği

Lojistik teknolojisi platformu Asnak, iş birlikleriyle portföyünü genişletmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol ve gaz kuruluşlarından Lukoil ile varılan anlaşma kapsamında şirketin lojistik operasyonları Asnak platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Platform içindeki online ihale hizmeti sayesinde Lukoil’in taşımacılık işlemlerinde şirket adına yüzde 15’e varan maliyet tasarrufu elde edilebilecek.

“Maliyetleri azaltarak maksimum kar fırsatı”

Lukoil ile başlayan iş birliğinin hayırlı olmasını dileyen Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, firmaların taşımacılık ihtiyaçlarını en uygun fiyatla karşılayarak kar maksimizasyonu sağlayabileceklerini kaydetti. Çivi, sözlerinin devamında; “Asnak, iş ortaklıklarını çeşitlendirerek büyümeye devam ediyor. Portföyümüzde bulunan petrokimya ve gıda başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketlerle lojistik firmalarını verimlilik, düşük maliyet ve dijital süreç yönetimi paydalarında bir araya getiriyoruz. Firmalar, karşılaştırmalı fiyat seçeneklerine Asnak üzerinden minimum iş gücü ile en kısa zamanda ulaşıp en uygun teklifleri alabiliyorlar. Önümüzdeki dönemde iş birliklerimizi genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.