Lova Yatak’tan '100 mağaza' hedefi yolunda girişimcilere tam destek!

Etkili mağazalaşma stratejisi ile kısa sürede, faaliyet gösteren ve sözleşmesi imzalanan 65 konsept mağaza ve 350’den fazla satış noktasına ulaşan olan sağlıklı uyku uzmanı Lova Yatak, yıl sonuna kadar 100 mağaza hedefiyle yatırımcılara sunduğu desteği son hız devam ettiriyor.

“Kısa sürede kendini amorti eden” ve “değerini kaybetmeyen yatırım’’ mottosuyla mağaza sayısını artırmayı hedefleyen markanın franchise olmak isteyen yatırımcılara, franchise bedeli almadan mimariden eğitime kadar birçok konuda destek oluyor.

Kadın Girişimcilere Özel Destek

Kadın dostu yaklaşımlarıyla da öne çıkan Lova Yatak, Kosgeb ile birlikte “Lova ile 100 Kadın Bayi- Sıfır Sermayeyle İşinin Patronu Sensin” projesini de hali hazırda devam ettiriyor. Marka, sunduğu imkanlarla kendi işletmelerinin sahibi olmayı arzu eden kadınları ve iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyerek, kadın çalışan istihdamını artırmayı amaçlıyor.

Hedef, Tüm Dünya’da Lova Yatak Mağazaları Açmak

Dünyanın önemli şehirlerinde Lova Yatak mağazaları açma hedefi olan markanın, kısa ve orta vade hedef lokasyonları olan Avrupa ve Balkan ülkelerindeki mağazalaşma çalışmaları hızla devam ediyor.

Lova Yatak bayilik talepleriyle ilgili detaylı bilgi bir tık uzakta : www.lovayatakcom