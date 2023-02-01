Lova Yatak, stant tasarımı ve yeni ürün portföyü ile İstanbul Mobilya Fuarının gözdesi oldu!

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan ve sektörün liderlerini bir araya getiren IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı sona erdi. Fuarda, yatak ve uyku sağlığı alanında geliştirdiği ürünleriyle yer alan Lova Yatak, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar sonucu son teknoloji kullanılarak tasarlanan yataklarını ve 2023 yeni sezon ev tekstili ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturdu.

Vücut yapısı ve uyku alışkanlıklarına uygun yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini vadeden Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak, ergonomik modelleri, farklı vücut yapılarına uygun tasarlanmış yatakları, rahat uykunun en önemli tamamlayıcısı yastıkları ile fuarın gözdesi oldu.

YENİ KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

2023 Yaz koleksiyonu ilk kez İstanbul Mobilya Fuarı’nda görücüye çıktı. Yeni tasarım ev tekstili ürünlerini de İstanbul Mobilya Fuarı aracılığı ile görücüye çıkaran Lova Yatak, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ürün portföyüne yeni giren banyo koleksiyonu, oda kokuları ve mumlar en beğenilen ürünler arasında yerini aldı.

FİZYOTERAPİST DESTEĞİ İLE TÜRKİYE’DE BİR İLK

Farklı uyku ihtiyaçlarına göre en doğru yatak ve yastık seçimini mağazalarında fizyoterapistler eşliğinde sunan Türkiye’deki ilk ve tek firma olma ayrıcalığını taşıyan Lova Yatak, ziyaretçilerini stantlarında bulunan fizyoterapistleriyle birlikte karşıladı. Lova Yatak’ı ziyaret edenler fizyoterapistlere postür analizi yaptırarak rahat ve sağlıklı bir uyku için bilgi aldılar.