Lova Yatak 2021 Yılı Sonunda 100 Mağazaya Ulaşacak!

Doğtaş Kelebek Mobilya grubunu da bünyesinde barındıran Doğanlar Holding tarafından 2017 yılında sağlıklı yatak ve iyi uyku konusunda uzman bir yatak markası olarak yaratılan Lova Yatak için, sektörde bir ilke imza atılarak dijital lansman gerçekleştirildi. Çok sayıda basın mensubunun aktif katılım sağladığı dijital lansmanda, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, gazeteci Aslı Şafak’ın moderasyonuyla sektöre ve yeni markaları Lova Yatak’a dair açıklamalarda bulundu.

Davut Doğan : Sağlıklı uyku ve hijyen önem kazandı, Lova’nın satışlarına yansıdı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, dijital lansmanda Aslı Şafak’ın yönelttiği bir soru üzerine “Pandemi döneminde sağlıklı uyku ve hijyen ihtiyacı ön plana çıktı. Lova Yatak markamız, cornerlarda ve mağazalarında yüksek cirolar yakalıyor. Websitesi üzerinden uyku testini yaparak sipariş veren tüketicilerimizin de sayısı çok fazla. Önümüzdeki dönemde mağaza sayısının artmasıyla bu rakamlarda daha da yükseliş bekliyoruz.“ şeklinde konuştu. Bu yıl sonu için planladıkları 550 mobilya grubu mağaza sayısına Lova Yatak için gelen yatırımcı talepleri sayesinde erken ulaşılacağının görüldüğünü belirten Doğan, Lova’nın bugün 30 olan mağaza sayısının yıl sonunda 100’e ulaşmasını öngördüklerinin altını çizdi.

İsmail Doğan: Lova Yatak’ta dışa bağımlı üretimi mininize ederek, yerli üretimi destekliyoruz.

Dijital lansmanda sektör ve Lova Yatak ile ilgili açıklamalar yapan Doğtaş-Kelebek CEO’su İsmail Doğan, pandemi döneminde artırdıkları makine yatırımlarıyla üretim gücünü 2 katına çıkararak çok daha hızlı hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, “kendi ürettiğimiz yaylarla dışa bağımlı üretimi mininize ediyoruz” diyerek yerli üretimi desteklediklerine işaret etti. Dijital altyapıya önem verdiklerini anlatarak sözlerini sürdüren Doğan, kısa sürede değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemin kurulduğunu, online satışların kendilerini şaşırtan bir hızla yükseldiğini ve bu trendin sürmesini beklediklerini belirtti.

1,6-1,7 Milyon ciro hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

İsmail Doğan, konuşmasında mobilya grubu olarak bugün 1,6-1,7 Milyon TL ciro hedefiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizerken, ülke ve şirket olarak geçirilen zorlu dönemin geride kaldığına inandıklarını sözlerine ekledi. Şirketin kurumsal yapısını destekledikleri bu yıl, ilk çeyrekte kısmi bir satış büyümesi, faaliyet giderlerinde enflasyona rağmen ciddi bir azalma, şirket kârlılığında ise 2 katının üzerinde bir artış sağladıklarını paylaştı.

Lova Yatak ile ihracat hedefi

Davut Doğan ise; 2021 yılından umutlu olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin çok çalışarak ve çok üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip bir ülke olduğunu belirtti. Gelen yeni yılın yatırımcılara yeni iş fırsatları sunacağına güvendiğini söyleyen Doğan, karamsarlığa yer olmadığını; iş hayatında, insan kaynağıyla, iş bilgisiyle ve disipliniyle riskleri fırsata çevirmeyi bilmenin anahtar olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda, grup olarak ve Lova Yatak özelinde yurtdışı mağaza planları olduğunu da belirtti.