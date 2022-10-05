Lova Rahatlık ve İnovasyon Merkezi Açıldı

Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, Ankara ODTÜ-ASO Teknopark’ta Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Hacettepe Üniversitesi bilim insanları ve Ar-Ge mühendislerini bir araya getirdiği Lova Rahatlık ve İnovasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale milletvekili Jülide İskenderoğlu, Konya milletvekili Ziya Altunyaldız, ASO Teknopark Genel Müdürü Hasan Turgut, Türkiye Fizyoterapistler Derneği başkanı Tülin Düger ve TFD yönetim Kurulu Üyeleri, Lova Yatak Marka ve Satış Direktörü Ayhan Özcan, devlet erkanı ve basının yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışı Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan gerçekleştirdi.

Lova Yatak, geçtiğimiz yıl, Türkiye’de ve dünyada bir ilke imza atarak Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile yaptığı işbirliğiyle, mağazalarında fizyoterapist istihdamına başladı. Fizyoterapistlerin yaptığı ücretsiz postür analizi doğrultusunda, müşterilerin ihtiyacına yönelik en doğru yatağı ve yastığı sağlıklı bir uyku için tercih edebilme fırsatına sahip oluyor. Bu projeyi bir İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi ile geliştiren Lova Yatak’ın Ankara ODTÜ- ASO Teknopark’taki açılışında konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile Dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza attık. Şimdi yeni bir ilke daha damgamızı vuruyoruz. Lova Rahatlık ve İnovasyon Merkezi’mizde, farklı vücut yapıları ve uyku alışkanlıklarını karşılayabilecek bilimsel temellere dayalı bir ürün portföyü oluşturuyoruz. Farklı vücut anatomilerini ve farklı uyku alışkanlıklarını analiz ederek, her bir yatak, yastığı ve destek ürünleri bilimsel temellere dayandırarak tasarlıyoruz. Bu amaca hizmet etmesi için değerli hocalarımızla birlikte 10 bin sensörlü basınç ve hareketleri ölçen, analiz eden özel bir sistem tasarlatarak Ar-Ge merkezimizde konumlandırdık. Müşterilerimizi gerçekten çok memnun kalacakları, rahat edecekleri yatak ve yastıklarla buluşturup uyku kalitelerini ve aslında yaşam kalitelerini arttıracak bir portföy oluşturmak hedefimiz. Bugüne kadar, Lova Yatak markamız ile yurt içinde münhasır ve corner mağazalar olmak üzere toplamda 521, yurt dışında ise 5 mağazaya ulaştık. 2022 yılsonuna kadar münhasır mağaza hedefimizi 100 olarak belirledik. Hedefimiz tüm Türkiye’yi ve Dünya’yı bu rahatlıkla buluşturmak” şeklinde konuştu.