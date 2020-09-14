L’Oréal COVID-19 ile mücadele için 150 Milyon € kaynak ayırdı

L’Oréal, 2030 hedeflerini kapsayan yeni global sürdürülebilirlik programı “Gelecek için L’Oréal” ile dünyanın öncelikli ve hemen müdahale gereken sosyal ve çevresel sorunlarına çözüm bulunmasına destek oluyor. L’Oréal, COVID-19 pandemisi ile mücadele adına dünya çapında bir çevresel ve sosyal dayanışma programı başlatmış, çevreyi korumak ve kadınları desteklemek için 150 Milyon € bağışlayacağını duyurmuştu. Önemli çevresel sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları almak, zarar gören doğal deniz ve orman eko-sistemlerini kurtarmak üzere 100 Milyon € kaynak ayıran L’Oréal, zor şartlardaki kadınlara destek sağlamak için ise 50 Milyon € kaynak sağladı.

Bu dayanışma programını çok daha öteye taşıyan ve kapsamını genişleten yeni global sürdürülebilirlik programı “Gelecek için Güzellik”, L’Oréal Grup’un 2030 hedeflerini cesaretle ortaya koydu. “Bilim Odaklı Hedefler” girişimiyle desteklenen, iklim değişimi ile savaşmak üzere yeni ve ölçülebilir 2030 hedeflerini belirleyen program, 3 farklı çevre sorununa yönelik olarak da hedefler ortaya koydu:

Biyo-çeşitliliğin Korunması Sürdürülebilir Su Yönetimi Kaynakların Döngüsel Olarak Kullanımı

Kaynakları sınırlı olan dünyaya saygılı ve beraber çalıştığı topluluklara katkı sağlamaya çalışan bir şirket olarak L’Oréal, çevreye doğrudan etkisini azaltmaya devam ederken tedarikçilerini ve tüketicilerini de kapsayacak şekilde tüm aktivitelerinin etkilerini azaltmak üzere çalışıyor.

L'Oréal Hakkında

L’Oréal 100 yılı aşkın süredir kendini güzelliğe adamıştır. 36 marka ve tamamlayıcı markadan oluşan benzersiz uluslararası portföyü ile Grup, 2019 yılında 29.87 Milyar Euro satış gerçekleştirdi. L’Oréal’in tüm dünyada 88.000 çalışanı bulunuyor. Dünyanın lider güzellik şirketi olarak L’Oréal farklı dağıtım kanallarından tüketicilere ulaşıyor: Perakende, katlı mağazalar, eczaneler, kuaförler, havaalanları, kendi mağazaları ve e-ticaret. L’Oréal’in kalbinde yer alan araştırma ve inovasyon merkezlerinde tüm dünyada tüketicilerinin beklentilerini karşılamak üzere 4100 araştırma görevlisi çalışıyor. L’Oréal’in 2030 sürdürülebilirlik taahhütleri, Grup için iddialı sürdürülebilir gelişim hedefleri belirliyor ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem için çalışıyor.