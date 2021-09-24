banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

Londra Kahve Festivali’nde Arzum OKKA rüzgârı esecek

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, Londra Kahve Festivali’nde okkalı Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Arzum OKKA standına uğrayanlar Arzum OKKA ürünlerinin teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

İş Dünyası 24.09.2021, 16:01 24.09.2021, 16:04
Londra Kahve Festivali’nde Arzum OKKA rüzgârı esecek


 

Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka Arzum OKKA, Londra Kahve Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekecek. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendine misyon edinen ve bunun için birbirinden etkili çalışmalara imza atan Arzum OKKA, şimdi de Londra Kahve Festivali’ne katılarak ziyaretçilerini tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi ile buluşturacak.

Arzum OKKA, 23-26 Eylül tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan Londra Kahve Festivali alanında kuracağı stantta, misafirlerine benzersiz lezzette Türk kahvesi ikram edecek. Festival katılımcıları stantta ayrıca, Arzum OKKA ürünlerinin gelişmiş teknolojilerini yakından inceleme şansını elde edecek.

Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlıyor

Arzum OKKA’ların patentli pişirme ve kahvenin demlenme noktasını algılama teknolojisi sayesinde bu eşsiz lezzeti deneyimleme fırsatını yakalayacak olan kahveseverler, Arzum standında tam bir Türk kahvesi şöleni yaşayacak. Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce kişinin akınına uğrayan Londra Kahve Festivali’nde bu yıl Arzum OKKA rüzgârı esecek.

 

Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum OKKA ailesinin yeni üyeleriyle tanışmak, bol köpüklü Türk kahvesi keyfini doyasıya çıkarmak isteyenlerin Londra Kahve Festivali alanındaki Arzum OKKA standına uğraması yeterli.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0