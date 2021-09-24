Londra Kahve Festivali’nde Arzum OKKA rüzgârı esecek





Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka Arzum OKKA, Londra Kahve Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekecek. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendine misyon edinen ve bunun için birbirinden etkili çalışmalara imza atan Arzum OKKA, şimdi de Londra Kahve Festivali’ne katılarak ziyaretçilerini tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi ile buluşturacak.

Arzum OKKA, 23-26 Eylül tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan Londra Kahve Festivali alanında kuracağı stantta, misafirlerine benzersiz lezzette Türk kahvesi ikram edecek. Festival katılımcıları stantta ayrıca, Arzum OKKA ürünlerinin gelişmiş teknolojilerini yakından inceleme şansını elde edecek.

Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlıyor

Arzum OKKA’ların patentli pişirme ve kahvenin demlenme noktasını algılama teknolojisi sayesinde bu eşsiz lezzeti deneyimleme fırsatını yakalayacak olan kahveseverler, Arzum standında tam bir Türk kahvesi şöleni yaşayacak. Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce kişinin akınına uğrayan Londra Kahve Festivali’nde bu yıl Arzum OKKA rüzgârı esecek.

Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum OKKA ailesinin yeni üyeleriyle tanışmak, bol köpüklü Türk kahvesi keyfini doyasıya çıkarmak isteyenlerin Londra Kahve Festivali alanındaki Arzum OKKA standına uğraması yeterli.