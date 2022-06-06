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Lolliboni ve Gloria Home İstoç Mağazasını Hizmete Açtı
Lolliboni AŞ, Almanya, Hollanda ve Romanya’da bulunan kendi depoları ile birçok ülkeye hizmet vermenin yanı sıra; Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan başta olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Oyuncaklı Şeker kategorisinde Türkiye’de başarı kazanan Lolliboni, bu başarısını İstoç mağazası ile taçlandırdı. Lolliboni - Gloria Home Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, Lolliboni ve Gloria Home markasıyla ulaştıkları başarıyı ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.
İş Dünyası 06.06.2022, 20:46
İstanbul İstoç'ta mağaza açılışı gerçekleştiren Lolliboni-Gloria Home, şekerli oyuncak kategorisinin yanı sıra özellikle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan temizlik ve hijyen malzemelerini bu mağazada tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.
Açılışa İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Başkanı Adil Pelister başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı.