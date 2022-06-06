Lolliboni ve Gloria Home İstoç Mağazasını Hizmete Açtı

İstanbul İstoç'ta mağaza açılışı gerçekleştiren Lolliboni-Gloria Home, şekerli oyuncak kategorisinin yanı sıra özellikle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan temizlik ve hijyen malzemelerini bu mağazada tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Açılışa İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Başkanı Adil Pelister başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı.