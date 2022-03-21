Lolliboni, İstanbul Uluslararası Oyuncak Fuarı’nda ziyaretçilerden tam not aldı

Lisanslı Oyuncaklı Şeker üretimi yapan Lolliboni AŞ yaptığı lisans anlaşmalarında da kendi kategorisinde ilerliyor. Ürün gamında ise sert şeker (sosyete şekeri), pamuk şeker, sürpriz yumurtalar, sürpriz paketler ve oyun kutuları geliyor. Fuarda yerini alan Lolliboni ziyaretçilerden tam not aldı.

Lisansların yanı sıra kendi karakterlerini geliştiren Lolliboni AŞ, bu karakterler ile de ürün gamını artırıyor. Plastik üretimini de grup firmalarından olan Grande Plastik ile kendi bünyesinde tutuyor, içerikte kullandığı plastik ürünleri, dış kapları ürettiği gibi oyuncak setlerinin de üretimini yapıyor. Aynı ihtiyaca yönelik siperlik üretimi, dispanser üretimi, saklama kapları üretimi gibi yaptığı üretimler ile plastik kanalında da ürün portföyünü geliştiriyor. Üretim tesisinde bulunmayan ürünleri ise yine sektörün öncü firmaları ile yaptığı anlaşmalar ile private label ürettiriyor ve denetim altında tutuyor.

Yeni lisans anlaşmaları gerçekleştiren Lolliboni, geliştirdiği ürünler ile sektörde dinamik kalmaya devam ediyor. Yapmış olduğu işbirlikleri sayesinde Lolliboni, doğru ürün, doğru yer, doğru zaman düşüncesi ile Türkiye genelinde 50'nin üzerinde bayiye ulaştı. Büyüyen dağıtım ağı, uygun fiyat politikası ile ürünlerin Türkiye’nin her noktasında son tüketiciye ulaşılabilirliğini hedefleyen firma, yerli sermaye gücüyle geliştirdiği ürünler ile de tüm dünyada aktif pazar yaratmayı planlıyor.