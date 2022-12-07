Logo Yazılım’ın üniversite öğrencilerine kariyer fırsatı sunan staj programı için başvurular başladı

Üniversitelerin lisans programlarında 3. ve 4. ya da ön lisans programlarında 2. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik LOG-in Winter staj programına ilişkin ilan yayınlandı. 15 Aralık 2022’de sona erecek olan başvurular online olarak Peoplise ve Youthall üzerinden gerçekleşecek.

LOG-in Winter 2022 yılı stajyerleri Logo Yazılım’ın çalışma kültürünü deneyimleme fırsatı bulacak, iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri ve kendilerine uygun olarak geliştirilen eğitim programlarına katılabilecekler.

LOG-in Winter staj programına başvuran adaylar teknik test (yazılım ekipleri için geçerli), genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakat aşamalarını tamamlayacaklar. Tüm süreci olumlu olarak ilerleyen adaylar Logo Yazılım’da uzaktan gerçekleşecek kış staj programına başlamaya hak kazanacaklar. Programa kabul edilen adaylar, staj sürecinin başında “beklenti anketine” katılacak, sonrasında gölge liderlerle tanışma fırsatı bulacak ve süreç boyunca eğitimlerin yanı sıra ekiplerle projelerde görev alacaklar. Gölge liderlerle geri bildirim toplantıları yapacak, çeşitli sosyal faaliyetlere ve staj sonunda değerlendirme anketlerine katılacaklar.

Logo Yazılım her yıl gerçekleştirdiği staj programlarıyla genç yeteneklere kariyer fırsatı sunuyor. LOG-in programlarına katılan stajyerlerin büyük bir çoğunluğu kariyerine Logo’da devam ediyor. 2019 itibariyle Logo’ya katılan tam zamanlı çalışan Log-inli sayısı 72’ye ulaştı.