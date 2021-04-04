Lizay, ışıltısı ile yayılmaya devam ediyor

Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, 2021 yılının sonuna kadar Türkiye’de 20 yeni franchise mağazası açmayı hedeflediklerini, yurtdışı mağazalarına da yenilerini ekleyeceklerini açıkladı.

Türkiye çapında 45 perakende mücevher mağazasının yanı sıra 250’yi aşkın satış noktasına pırlanta satışı gerçekleştiren Lizay, 2021 yılında da franchise sistemi ile büyümeye devam edecek. 1978 yılından bu yana sektörün en büyük oyuncularından olan Lizay Pırlanta bilgi, birikim ve sanatın harmanladığı özel koleksiyonları ile sektöre ışık tutmaya ve öncü olmaya devam ediyor.

Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir pırlantalarını ulaşılabilir fiyatlara tüketicilerle buluşturan Lizay Franchise ortaklarına kurulum öncesi; lokasyon seçim desteği, ekspertiz çalışması, mimari proje desteği, personel eğitimi, IT sistem eğitimi ve IK desteği sağlamaktadır. Sektördeki farklılıklarıyla adından söz ettiren, iş ortaklarına verdiği değerle ve empati odaklı yaklaşımıyla ilerlemeyi görev edinen Lizay'ın sunduğu sürekli destek hizmetleri ise; Pırlanta ve Altın servis eğitimleri, ürün tedariği ve kargolama süreci, yazılım ve sisteme uzaktan erişim desteği, sistemden sipariş etme imkanı, global reklam ve sosyal medya desteği, uluslararası sertifikalı ürün tedariği, trend ürünlerin mağazalarda bulundurulması, ürün alımlarında farklı ödeme araçlarını kullanma fırsatıdır.

Lizay, aileden gelen kuyumculuk deneyimini, profesyonel perakende

kadrosu ve uzmanlığıyla birleştirerek sadece Türkiye’nin değil dünyanın her yerinde müşterilerini mutlu eden özgün tasarımlı, kaliteli ve ulaşabilir fiyatlı mücevherler sunuyor.