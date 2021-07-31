LİNEXPO SOKAK FESTİVALİ: İÇ GİYİM SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Türkiye’de iç giyim ticaretinin merkezi olan Eminönü ‘’Yeşil Direk’’ bölgesinde 3-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, moderatörlüğünü köşe yazarımız ve İletişim Uzmanı Neslihan Maltepe”nin gerçekleştireceği ve iç giyim sektöründe bir ilk olan; uluslararası iç giyim ve çorap toptan ticaret organizasyonu ‘LİNEXPO İSTANBUL SOKAK FESTİVALİ’nin açılışı 3 Ağustos’ta protokol, iş dünyası dernek başkanları ve yurt içi ve yurtdışından değerli iş insanlarının katılımı ile gerçekleşecek.

"İÇ GİYİM VE ÇORAP SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI"

İç giyim ve çorap sektörünün buluşma noktası Linexpo Sokak Festivalinde; 4 gün boyunca bölgede yer alan 500’ün üzerinde iç giyim, çorap ve ev kıyafeti firması; festivale kendi dükkanlarında katılırken, tüm üretici firmalar 2022 kışlık sezon koleksiyonlarının lansmanını yapacak.

TİGSAD Başkanı Nazım Kanpolat



Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Sn.Nazım Kanpolat;

pandemi döneminden etkilenen sektör için yeni ve önemli bir başlangıç yapmayı, Rusya ve Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa ve Orta Asya gibi birçok bölgeden gelecek temsilcilerle önemli iş anlaşmaları yaparak ülke ekonomisi ve ticaretini arttırmayı aynı zamanda da Fatih ve Yeşildirek bölgesini tüm dünyaya tanıtarak bölge ve ülke turizmine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu sebeple “Yeşil Direk Sokak ve Dükkanları” tüm ziyaretçiler için canlı ve ilgi çekici bir şekilde festival havasında hazırlandı.

Yurtiçi ve dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan ziyaretçiler ve satın almacılar pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecek olan uluslararası ticari etkinlik alanında İstanbul’un tarihi merkezlerinden biri olan bu güzel bölgeyi hem açık havada keyifle gezebilecek ve hem de kışlık sezon alımlarını

gerçekleştirebilecek.



ZİYARETÇİLER İÇİN KOLAYLIKLAR

Ziyaretçilerin 5 ana kapıdan giriş yapabileceği festival alanında; bölgeye giriş yaparken ilgilendikleri ürün gruplarını kolaylıkla belirleyebilmeleri için hazırlanan bölge planlarında her katılımcının dükkanının bulunduğu yer ve ürünleri detaylıca belirtilecek.

Yine festival alanındaki belirlenen sokaklarda görev yapan İngilizce-Arapça-Rusça ve Farsça konuşan görevliler de ziyaretçileri aradığı marka ve ürün gruplarına daha hızlı bir şekilde yönlendirebilmek için onları bekliyor olacak.

Festival boyunca sunulacak Türk lezzetleri ikramları ile de hem Türk tadları tanıtılmış olacak hem de ziyaretçiler festivali keyifle ziyaret edebilecek.



Festivale kayıt yaptıran ziyaretçiler arasında yapılacak çekilişler ile 5 ziyaretçiye Eylül ayında Türkiye’nin en güzel turistik bölgesi olan Antalya’da bir haftalık aile tatili hediye edilecek.

Kısacası,

ziyaretçiler “Linexpo Sokak Festivali” vesilesiyle tarihi, kültürel, doğal, mimari ve gastronomi zenginlikleri ile Dünya’nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da hem kârlı bir alışveriş yapabilecek hem de özledikleri festival havasını doyasıya yaşayabilecekler.

TiGSAD Başkanı Sn.Nazım Kanpolat;

Başkanlığa geldiği andan itibaren adaylığı sürecindeki tüm vaatlerini hızla, bir bir gerçekleştirmeye başladı. Kendisinin ilk vaatlerinden olan ve uluslarası anlamda önemli bir ticari organizasyon olan” Linexpo Sokak Festivali”ne dünya çapında büyük satın almacıları da getirerek aslında Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği’nde yeni dönemin ne kadar etkili olacağının da sinyallerini veriyor.

250 bin kişilik istihdama ve 850 milyon dolarlık ihracata sahip olan iç giyim sektörünün

bavul ve yan ticaret ile milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu dile getiren Sn.Başkan; gelecek 1 yıl içinde ihracatta 1 milyar doları aşmayı planladıklarını ve bunun için anlaşmalara imza attıklarını kaydetti.