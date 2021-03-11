Limak Çimento’dan Mozambik Sahra Hastanesine Destek

Bu kapsamda projeye destek amacıyla Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago’nun ve Limak Cimentos S.A. Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar’ın katılımıyla 9 Mart 2021 tarihinde düzenlenen törenle sahra hastanesine 50 adet yatak bağışlandı.

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago pandemi ile mücadele kapsamında özel sektör temsilcilerinin işbirliğine her zamankinden çok daha fazla destek duyulduğunu ve Limak Cimentos S.A.’nın da bu tür sosyal sorumluluk uygulamalarına daha önce de ön sıralarda gönüllü olarak katılımlar sağlamasından ve Mozambik Hükümeti’nin yanında yer almasından dolayı memnuniyet ve teşekkürlerini iletirken; bu desteğin tamamen insana verilen değerin bir yansıması olduğunu ifade etti. Limak Cimentos S.A. Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar ise yaptığı açıklamada “Limak Çimento Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmekteyiz. “Birlikte daha çoğuz” (Juntos somos maris) sözünün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirmekten ve parçası olmaktan onur duyduğumuz bu projeyle birlikte sosyal değer yaratmaya ve kurumsal sosyal sorumluluk programlarına yenilerine eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2016 yılından beri Mozambik ülkesinin önemli çimento üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteren Limak Cimentos S.A. dolaylı olarak yaklaşık 200 kişiyi istihdam ediyor. Şirket, 2019 yılında ülkenin orta bölgesinde yaşanan kasırga felaketinden sonra evsiz kalan aileler için insani yardım tırları göndermiş; yine 2020 yılında ülkenin kuzeyindeki terör olaylarından dolayı göçe zorlanan ve evlerinden olan ailelerin barınma ihtiyaçları için çimento yardımında bulunmuştu.