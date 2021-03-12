Lectra Türkiye ve Orta Doğu Bölgesine üst düzey atama

Tasarım, ürün geliştirme ve üretim alanlarında şirketlerin

Endüstri 4.0 uyumuna geçiş sürecinde Lectra Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi’ne Zeynep Uluocak rehberlik edecek.

Moda, hazır giyim, otomotiv, mobilya ve teknik tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren tasarım, üretim ve perakende şirketleri için entegre yazılım, donanım ve kumaş kesim teknolojileri gibi endüstriyel çözümler üreten Lectra, Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi CEO görevine Zeynep Uluocak’ı getirdi.

Dünya lideri LECTRA, yaşamakta olduğumuz değişen pazar koşullarına adapte olmaya ve karlı büyümeye odaklanan şirketlerin dijitalleşme ve otomasyona yönelik dönüşümlerini gerçekleştirmeye hazır oldukları inancı ile, Türkiye ve Ortadoğu bölgesine yatırımlarını artırırken, aynı zamanda yönetimine de ilk kadın CEO atayarak bir ilke imza attı.

Lectra Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Zeynep Uluocak “Yeni normal dönemde etkisini ve önemini daha iyi anladığımız dijitalleşme, endüstiyel zeka ve Endüstri 4.0 artık çok önemli bir konu olarak gündemimizde.

Ülkemizin ekonomik kalkınması ve şirketlerimizin bu dönemde ayakta kalarak büyümesi, her alanda değişen koşullara uyumlanması ve ihracat gücünü artırması gerektiğinin önemi açık. Sanayilerimizin tasarım, ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde rekabetçi olabilmesi, verimlilik, hız ve maliyet kazanımları bu dönemde çokça konuşulması gereken konular” dedi .

50 yıldır, 34 ülkede faaliyet gösteren, dünyada 23.000 aşkın markanın çözüm ortağı olan Lectra, derin uzmanlığı, ve profesyonel kadrosu ile şirketlerin büyüme yolculuğunda sayısız başarıya imza atmış, dünyanın lider markası. Sektörde her ölçekteki üreticiyi ve markayı dönüştürebilme ve büyütebilme konusundaki tecrübelerimizden aldığımız güçle, şirketlerimizin sürekli gelişmesini destekleyerek özellikle içinde bulunduğumuz yeni normal dönemde güçlenmelerine rehberlik etmeye devam edeceğiz. “ diyerek sözlerine devam etti.

Zeynep Uluocak Lectra’ya katılmadan önce, Türkiye’de BankKapital, Uzel Makina, Şişecam, Paşabahçe ve Bilkent Holding’e bağlı Tepehome gibi sektöründe lider kuruluşlarda, 10 yıla aşkın bir süre Avustralya ve Kanada’da finans, banka ve FMCG sektörlerinde faaliyet gösteren ANZ Bank, AXA, Unilever, ve Reckitt Benckiser gibi Global Fortune 500 şirketlerinde danışmanlık ve üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir.