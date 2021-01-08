LeasePlan Türkiye Bilgi İşlem Direktörlüğü’ne Esra Yılmaz Atandı!

LeasePlan Türkiye Bilgi İşlem Direktörlüğü’ne Esra Yılmaz getirildi. Çalışma hayatı boyunca LeasePlan Türkiye içinde ve dışında farklı bilgi işlem rolleri üstlenen Yılmaz, çok sayıda global proje grubuna da dahil olarak, bilgi işlem, dijital dönüşüm ve inovasyon konularındaki yetkinliğini bu projelere aktardı.

Çalışma hayatına 2005 yılında Ericsson’da proje yöneticisi olarak adım atan Yılmaz, 2008 yılında ise LeasePlan Türkiye Ailesi’ne katıldı. Bilgi işlem biriminde iş analisti olarak göreve başlayan Yılmaz, 2011 yılında Bilgi İşlem Müdür Yardımcılığı, üç yıl sonra ise Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2017 yılı Kasım ayından beri iş analizi, yazılım, iş zekası, sistem destek gibi tüm bilgi işlem birimlerin Departman Yöneticisi olarak görev yapan Esra Yılmaz, LeasePlan Türkiye’deki çalışmalarına Bilgi İşlem Direktörü olarak devam edecek.