Le Petit Marseillais, Sosyal Girişim ecording ile Sürdürülebilir Bir Gelecek için Bir Araya Geliyor!

Le Petit Marseillais, organik sertifikalı Bio Duş Jeli ailesiyle daha yeşil bir Türkiye için Yeni Nesil Orman projesini hayata geçiriyor. Biyoçeşitlilik projesi yürütmek üzere yola çıkan ve Türkiye’nin ağaçlandırılmasına sosyal girişim ecording ile destek veren Le Petit Marseillais, Akdeniz Bölgesi'nin batısından doğusuna biyoçeşitliliğin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlıyor. Projeye verilen doğrudan katkının yanı sıra, tüketiciler de Bio Duş Jelleri’ni satın aldıklarında, her bir ürün için ecoDrone kullanılarak doğaya bir tohum topu atılacak. Bu sayede tüketicilerin de Türkiye’nin biyoçeşitliliğine katkıda bulunması için önemli bir fırsat yaratılmış olacak. Doğayla ilgili yapılan paylaşımlar sözde kalmayacak, doğasever tüketiciler #DoğayaBırak etiketini her kullandıklarında yeni bir tohum topu doğayla buluşacak.

Doğasever tüketiciler, sosyal medya hesaplarından satın aldıkları ürünlerle ilgili #DoğayaBırak etiketiyle paylaşımda bulunduklarında, her paylaşımla birlikte yeni bir tohum topu atılacak. Böylelikle sosyal medyada doğayı korumak için verilen mesajlar, artık tam anlamıyla gerçek bir harekete dönüşmüş olacak.

Le Petit Marseillais, 1984 yılından bu yana dünyayı daha iyi bir yer yapma sözünün verdiği sorumlulukla hareket ediyor ve ürünleri, fabrikaları ve aksiyonlarıyla bu taahhüdünü destekliyor. Bu taahhütler doğrultusunda; 2025 yılı itibarıyla, Le Petit Marseillais ürünlerinde kullanılan özlerin %100’ü yerel, sürdürülebilir ve çevre dostu tarımdan elde edilecek, atıkların ve karbon ayak izinin azaltılması için adımlar atılacak, üretimden nakliyeye çevresel etkiyi azaltmak için bitkilerle sürdürülebilir kalkınmaya destek verilecek. Geçtiğimiz yıl hijyen/güzellik alanında “En sürdürülebilir” marka olarak seçilen (Kaynak: LSA Hors-série, June 2020) Le Petit Marseillais, Conservatoire du littoral ile birlikte oluşturduğu Provence eylem planı ile biyoçeşitlilik alanında çalışmalar yürütüyor. Bu eylem planı kapsamında, arı kovanları kurarak bitki polenlerinin doğal yolla dağılmasına destek oluyor, organik tarımı destekliyor ve imzaladığı Ellen MacArthur Sözleşmesi ile 2025 yılına kadar ambalajlarının %100’ünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir olmasını sağlamayı taahhüt ediyor.