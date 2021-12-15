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LC Waikiki’den önemli karar: Maliyet artışlarından önce üretilen stoklardaki ürünlere zam yok

Türkiye hazır giyim sektörünün en büyük pazar payına sahip markası LC Waikiki, geçen yıla oranla 3 katı aşan kumaş ve diğer girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, müşterilerinin bu zor dönemde bütçesine destek olmak amacıyla önemli bir karar aldı.  LC Waikiki, son günlerde artan yüksek  maliyetlerle üretilmiş az sayıdaki model hariç, stoklarındaki kış sezonu ürünlerine sezon sonuna kadar fiyat artışı yapmayacak.  LC Waikiki yetkilileri bu kararı, satılan ürünleri aynı maliyetlerle yerine koyamama ve stoklara bağlı sermayesinin erimesi pahasına aldığını açıkladı.

İş Dünyası 15.12.2021, 12:47 15.12.2021, 13:07
LC Waikiki’den önemli karar: Maliyet artışlarından önce üretilen stoklardaki ürünlere zam yok

İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonundan hareketle, yıllardır hazır giyim ürünlerini müşterilerinin bütçelerine uygun fiyatlarla sunmayı amaçlayan LC Waikiki, son dönemlerde yaşanan aşırı maliyet artışlarıyla üretilmiş 2022 yeni sezon ürünleri, Şubat-Mart ayları itibarıyla raflarda yerini alıncaya kadar, stoğundaki on milyonlarca ürüne fiyat artışı yapmayacağını açıkladı.  Pamuk, iplik, kumaş, boya ve enerji gibi girdi maliyetlerindeki 3 katı aşan artışların tüm sektörleri zorladığı bu dönemde LC Waikiki yetkilileri, ‘’Neredeyse her şeyin fiyatının arttığı bugünlerde, müşterilerimizin giyim bütçelerine destek olmayı amaçlıyoruz.’’ dedi.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki Girdi Maliyetlerinde 3 Katı Aşan Artışlar Yaşanıyor

Aldıkları kararla ilgili açıklamalarda bulunan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük “Hammadde ve enerji fiyatları şu anda tüm dünyada büyük bir sorun iken, konfeksiyon ve ihracatçı birliklerimizin de kamuoyuyla paylaştıkları gibi, bu konu ülkemizde çok daha büyük bir sorun haline geldi. Tekstil üretiminde kullanılan ana hammadde ve temel üretim maliyetlerine baktığımızda; geçen yılın aynı dönemine göre kumaşta 3 katı aşan, diğer girdilerde ise ortalamada 2 kata varan oranlarda fiyat artışları görüyoruz.” dedi.

Vahap Küçük “2022 ilkbahar-yaz sezonu üretimlerine başladığımız bugünlerde, girdi maliyetlerimizdeki bu artış neticesinde, ürün tedarik maliyetlerimizde de geçen yıla göre 2,5 kata varan artışlar yaşanıyor. Geçen yaz sezonunda 19 TL’ye ürettiğimiz bir çocuk sweatshirt’ü için 63 TL, geçen yıl 27 TL’ye ürettiğimiz bir çocuk pantolonu için ise 81 TL üretici fiyat teklifleri ile karşılaşabiliyoruz.” diye konuştu.

Zaman zaman sosyal medyada çıkan ”LC Waikiki fiyat artırıyor” eleştirilerine de cevap veren Vahap Küçük, ‘’Biz marka olarak fiyat artışlarını, sezon sonunda indirimlerle bitiremediğimiz ürünleri bir yıl sonraya devrettiğimiz durumda yapıyoruz, bu ürünleri yeni sezon emsal fiyat seviyesine çıkarıyoruz.  Bunun dışında sezon içinde yaptığımız kısa süreli indirim kampanyaları sona erdiğinde, ürünü eski fiyatına geri çekiyoruz.  Bir de sezon içinde stoğu azalan ürünler için, yeni maliyetlerle yeni üretim yaptırıp bu ürünleri rafa çıkardığımızda, doğal olarak aynı barkodla 2 fiyat olamayacağından, eski stoğun fiyatını güncel fiyatlarla eşitliyoruz. Müşterilerimizin sosyal medyada gündeme getirdiği fiyat artışı yapılan modeller de bu kapsama giren modellerdir.

2009 yılında başlattığımız yurt dışına açılım sonucu, bugün ciromuzun yaklaşık %50’si yurtdışından geliyor. Bu dönemde artan maliyetler ve önümüzdeki sezon oluşacak yüksek satış fiyatları dolayısıyla, Türkiye satış bütçemizi küçülterek, ihracata daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Buna rağmen, Türkiye’deki iplik ve kumaş fiyatlarının dolar bazında Uzak Doğu ülkelerindeki fiyatlardan %20-40 arası daha pahalı olması da, bizim yurt dışı pazarlarda uluslararası ve  yerel markalarla rekabet etmemizi ciddi şekilde zorlaştıracaktır.” diyerek gelecek öngörüsünü paylaştı.


DIR (Dahilide İşleme Rejimi) mevzuatı kapsamında Uzak Doğudan uygun fiyatlı iplik ve kumaşı Türkiye’ye gümrüksüz getirip, yurt içinde konfeksiyon üretimini yapıp, yurt dışına ihraç edilmesi konusunda da bilgi veren Vahap Küçük;  ‘’Dahilide İşleme Rejimini (DIR) denedik, ama dağıtım merkezi Türkiye’de olan, yüzlerce farklı üreticiyle fasona dayalı üretim yaptıran ve yurtdışında onlarca ülkeye, farklı zamanlarda gönderim yapan bizim gibi markalar için uygulanabilir olmadığını test ederek gördük.  Yıl bazında milyar dolara varan ihracatımızın içerisinde  birkaç test modeli üretimi dışında DIR mevzuatından yararlanamadık’’ dedi.

Türkiye ve Yurtdışı, Dokuma Kumaş Alım Fiyatları

Kumaş Türü

Türkiye Fiyatı USD /mt

Yurtdışı Fiyatı USD /mt

Fark (%)

Kaynak

3/1 S TWILL ; %96 Cotton - %4 Elastan

$4,55

$2,60

-43%

Hindistan

2/1 TWILL; %100 Viscose

$2,90

$1,75

-40%

Bangladeş

3/1 TWILL; Cotton - Polyester - Elastan

$3,70

$2,62

-29%

Çin

1/1 CANVAS ; %100 Cotton

$3,80

$2,20

-42%

Hindistan

1/1 PLAIN ; %72 Cotton - %18 Linen

$3,95

$2,08

-47%

Çin

OXFORD ; %100 Cotton

$3,60

$2,06

-43%

Çin

1/1 PLAIN ; %100 Cotton

$2,55

$1,88

-26%

Çin

Türkiye ve Yurtdışı, İplik Alım Fiyatları

İplik Türü

Türkiye Fiyatı

Çin
Fiyatı

Hindistan
Fiyatı

Pakistan
Fiyatı

Bangladeş
Fiyatı

Fark

30/1 Penye İplik

$5,90

$4,61

$4,53

$4,14

$5,18

-30%

75D/36F Polyester  İplik

$2,67

$1,72

-

-

-

-36%

Kaynak:  Fibre2Fashion

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