LAV’ın Sürdürülebilirlik Amaçları, Mural Art ile Buluştu!

Büyük mutlulukların ve değerli anların destekçisi LAV, “İyi Bir Şirket”, “İyi Ürünler” ve “İyi Bir Dünya” başlıkları altında çalışmalar yürüterek sürdürülebilirlik konusunu sahiplendi. LAV, “Cam ile Yolculuk” olarak şekillendirdiği sürdürülebilirlik stratejisi ile yerel ve küresel çok sayıda girişimi destekliyor, sorunların çözümünde aktif olarak rol alıyor ve ytedarikçilerin çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını düzenli olarak takip ediyor. Şirketin ilk sürdürülebilirlik raporunun da yayınlanmasının ardından şimdi de LAV’ın sürdürülebilirlik açısından ilke edindiği konular sanatla buluştu. 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Zuchex İstanbul Fuarı’nda birbirinden farklı etkinlikleri katılımcılarla buluşturan LAV, mural art sanatçısı Mr. Hure’nin LAV’ın sürdürülebilirlik amaçlarını duvara resmetmesine de ev sahipliği yaptı.

“LAV’ın ilkelerini desenlerimle dengeledim”

Fuar kapsamında LAV’ın sürdürülebilirlik açısından ilke edindiği 5 ana konuyu desenlerin içerisine adapte eden mural art sanatçısı Mr. Hure, çalışmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Sürdürülebilirlik ilkelerini desenlerimle dengeleyebilmek için LAV’ın kurumsal renklerini kendi renk paletimle uyumlamaya çalıştım. Pembe desenimde, sağlıklı ve kaliteli yaşamı göstermeye gayret ettim. Desenimin içinde düzenli kalp atışları çizerek gönderme yaptım. Sol üst köşedeki indigo desenimde markanın kurumsal renklerinden indigoyu kullanarak açık kitap vektörü çizdim. Bu da nitelikli eğitimi baz aldığım desen. Kitabın içinde, ‘Hayatın her alanında iyi olma’ , ‘Daha iyi bir dünya’ ve ‘Cam ile yolculuk’ gibi Lav’ın değindiği konuları işledim. Ortadaki kahverengi desenimde ise toplumsal eşitliği net bir şekilde vurgulamak istedim. Sağdaki siyah beyaz desenimin çıkış noktası yin ve yang oldu. İyi ve kötünün var olduğunu, kötünün tekrardan iyiye de dönüşebileceğini düşündüğüm için bunu geri dönüşüme gönderme olsun diye iç deseninde değişiklik yapıp geri dönüşümün önemini belirtmek istedim. Gri desenimin içinde de markanın ‘İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme’ ilkesini işlemeye çalıştım.”

Mr. Hure kimdir?

2000 yılında grafiti sanatıyla tanışan Mr. Hure, yaklaşık 15 yıl boyunca sokaklara ağırlıklı olarak tipografik çalışmalar yaptı. Son yıllarda da hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalarından edindiği deneyimler üzerinden, birbiriyle uyum içerisinde olmayan pastel, canlı ve fosforlu renklerin kurgulanmasından oluşan soyut çalışmalara ağırlık verdi. Sanatçı, grafitinin içindeki ögeleri ve insanların sokağa bıraktığı etkileri kendi çalışmalarına aktarıyor. Sanatçının gerek grafiti çalışmaları gerek street art çalışmalarını Türkiye’nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra, yurt dışında Almanya, Amerika, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya, Sırbistan, Suriye, Yunanistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde de görmek mümkündür.