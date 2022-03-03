LAV Yurt Dışından Gelen İş Ortaklarını İstanbul’da Konuk Etti

LAV, yeni koleksiyonlarını ve ürünlerini farklı ülkelerden gelen 35 iş ortağına İstanbul’da gerçekleştirdiği LAVMeets İstanbul etkinliğinde tanıttı. 22-24 Şubat tarihleri arasında Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen LAVMeets İstanbul’da ihracatta önemli bir role sahip paydaşlarını konuk eden LAV’ın Etkileyici Koyular, Primitif Estetik, Dingin Lüks ve Naif Işıltılar adlarını taşıyan yeni koleksiyonları büyük beğeni topladı.

Etkinlikte LAV, iş ortaklarını İstanbul’un güzellikleriyle de buluşturdu. Şehir turu yapan misafirler, market gezileriyle de LAV satış noktalarını yerinde görme fırsatını yakaladı. Etkinlikler esnasında LAV ekibi konuklarla tek tek ilgilenerek koleksiyonla ilgili değerlendirmelerini aldı.

LAVMeets İstanbul ile iş ortaklarını İstanbul’da konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyleyen LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, “Hem iş ortaklarımızla dostluğumuzu pekiştirmek hem de yeni koleksiyonlarımızı ve ürünlerimizi tanıtmak için LAVMeets İstanbul’da bir araya geldik. Yaptığımız şehir turuyla onlara İstanbul’un güzelliklerini, market gezileriyle de LAV markasının Türkiye’deki örnek raf ve teşhir uygulamaları ile konumlandırılması gösterdik. Türkiye’deki güçlü yapımızı, yurt dışında birlikte nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Pandemiden dolayı uzun süredir bir araya gelemediğimiz iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşma son derece faydalı geçti.”