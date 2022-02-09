LAV Sevgililer Günü’nde Anlarını Özelleştirmek İsteyenlerin Evine Konuk Oluyor

Anları mutluluklarla dolduran LAV, her anını özelleştirmek isteyenlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Sevgililer Günü ile özdeşleşen kırmızı ve pembe renklerini sofralara taşıyor. Pembe renkli altlığı ve yine pembe renkli kalp biçiminde iki kuşa ev sahipliği yapan deseniyle sevdiğinizin içini yumuşatacak LAV Birdie, 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanacak. Kırmızının dikkat çekici etkisini sofralara taşıyan LAV Benim Aşkım Meşrubat Bardağı ise içeceğiniz ne olursa olsun sofranıza samimiyet ve sıcaklık getirecek. İster Sevgililer Günü için kullanın ister özelleştirmek istediğiniz her gün…Sofraların rengi olacak LAV Benim Aşkım Meşrubat Bardağı ve LAV Birdie Çay Seti’ne LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.

Sofraları süslemek, sunum yapmak, yeni bir konsept oluşturmak… Bunların hepsi emek ister. Özel günlerde de sofralarda bu tarz telaşeler eksik olmaz. Sevgililer Günü’ne yaklaştığımız bugünlerde sofralarınıza uyum sağlayacak LAV ürünleri, özel gününüzü farklılaştırmanıza yardımcı oluyor. Sevgililer Günü’nde pembe ve kırmızı renkleriyle sofralara Sevgililer Günü ruhunu getirecek LAV ürünleri, günün her anında heyecanınıza ortak olacak. İster sevgilinize sofra hazırlayın ister sevdiklerinize, sofralarınıza LAV ile şık bir dokunuş yapmayı unutmayın. Çay keyfinin vazgeçilmezi olacak LAV Birdie Çay Seti ve içeceklerinize ev sahipliği yapacak LAV Benim Aşkım Meşrubat Bardağı, hem Sevgililer Günü’nde hem de önem verdiğiniz her gün sofranızı ısıtmayı başaracak.

Modern tasarımı, canlı renkleri ve eşsiz formuyla en güzel anlarınızda sizin yanınızda yer alacak LAV Birdie Çay Seti,97 mm yüksekliği ve 140 cc geniş iç hacmi ile her yudumda çayın tadına doymanıza yardımcı olacak. 12’li çay seti şeklinde satışa sunulan LAV Birdie, pembe desenleri ve altlığıyla sofraların rengi olmayı hedefliyor. Özel kokteyllerden soğuk meşrubatlara ve su servisine kadar pek çok amaca hizmet edebilecek LAV Benim Aşkım Meşrubat Bardağı ise üzerlerinde bulunan birbirinden farklı kalp desenleriyle sofralarınıza şıklık getirecek. Kırmızının en güzel tonunu sofralarınıza taşıyacak seri, 98,5 mm yüksekliği, 340 cc iç hacmi ve 3 farklı tasarımla sohbetlerinizin eşlikçisi oluyor. Özel günlerin vazgeçilmezi olarak LAV Benim Aşkım Meşrubat Bardağı ve LAV Birdie Çay Seti tüm LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.