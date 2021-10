LAV Sera Kavanozlarıyla Ürünler Hep İlk Günkü Tazeliğinde!

Camdan yapılan sağlıklı ürünleriyle sofralara sağlık, huzur ve mutluluk getiren LAV, farklı boyutta tasarladığı LAV Sera Kavanozlarıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Görsel olarak da şık ve zarif duran kavanozlar, 4 farklı boyutuyla ve her ihtiyaca yönelik kullanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İçerisindeki ürünlerin hava almasını engelleyen cam kavanozlar, ürünlerin her mevsim ilk günkü tazelikle sofralara gelmesini sağlıyor. LAV Sera, LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından satın alınabiliyor.

Taze ve sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturan LAV, her mutfağın olmazsa olmazı olan kavanozlarıyla hayat kolaylaştırıyor. Kavanozları, ister bir sonraki mevsim için hazırlıklarınızı yapmak için kullanın ister sık kullandığınız ürünleri sağlıkla muhafaza etmek için… Reçeller, salçalar, soslar gibi önceden hazırlanan ürünlerin yanı sıra makarna ve kuruyemişler gibi her an taze kalmasını istediğiniz ürünlere de ev sahipliği yapacak kavanozlar, mutfakları süslemeye hazır durumda.

Koruyucu cam yapısıyla ürünleri sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilen LAV Sera Kavanozları, aynı zamanda oldukça şık ve modern bir tasarıma sahip. Birbirinden farklı boyutuyla mutfaklardaki yerini alacak kavanozlar, şıklığından ve zarifliğinden de ödün vermiyor. İçerisindeki ürünler hava almayacak şekilde üretilen kavanozlar Sera, 88 mm, 102 mm, 38 mm, 210 mm boyları; 290 cc, 635 cc, 890cc ve 1400 cc iç hacimleriyle herkesi memnun ediyor. LAV Sera Kavanozları tüm LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

LAV – Sera 3’lü Kavanoz, 290cc: 28.50 TL

LAV – Sera 2’li Kavanoz, 635cc: 28.50 TL

LAV – Sera 2’li Kavanoz, 890cc: 34.50 TL

LAV – Sera 2’li Kavanoz, 1400cc: 43.50 TL