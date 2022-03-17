LAV Satışta Kadın İstihdamında 5. Oldu

Sales Network’ün Women in Sales Network sosyal proje kapsamında bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği “Satış Fonksiyonu'nda Cinsiyet Dengesi Araştırması” sonuçlandı. Satış ve yönetim kademelerinde kadınlar için kariyer fırsatlarını göstermesi açısından büyük önem taşıyan ve hizmet, yapı gereçleri, FMCG ve perakende sektörlerindeki 56 şirketinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre LAV satışta kadın istihdamı oranıyla 5. sırada yer aldı. LAV satış kadrolarına bakıldığında yönetim kademesindeki çalışanların yüzde 50’si kadınlardan oluşurken, tüm satış çalışanları dahil edildiğinde ise bu oran 62,82’ye kadar yükseldi.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, şunları söyledi: “LAV olarak sürdürülebilirlik stratejimizin odağımızda “İyi Bir Dünya”, “İyi Ürünler” ve “İyi Bir Şirket” alanları var. Bu anlayışımız çerçevesinde cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyor, şirketimizde birçok farklı pozisyonda kadın çalışma arkadaşlarımıza fırsat tanıyoruz. Bu anlamda Satış Fonksiyonu’nda Cinsiyet Dengesi Araştırması’nda 5. sırada yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı.”