LAV, GastroFest’te Keyifli Anlara Ortak Oldu!

Geniş yelpazedeki ürünleriyle sofralardaki yerini alan LAV, merakla beklenen İzmir GastroFest’te lezzetlerin en büyük destekçisi oldu. 24 Ekim Pazar günü dördüncüsü düzenlenen İzmir Gastrofest’in bu yılki teması “Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak” oldu. Toprağın gördüğü zarara rağmen kendini yeniden inşa edebilme gücüne sahip oluşunu ve toprağın hayatımızdaki önemini festivalin teması olarak belirleyen GastroFest, tanınmış şefler tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına, şeflerle ve üreticilerle söyleşilere ev sahipliği yaptı. Festivalin tadım sponsoru olan LAV da LAV Duo saklama kaplarıyla şeflerin elinden çıkan lezzetli yemeklere eşlik ederek katılımcıların duyu ve duygu şöleni yaşamalarına destek oldu.

Festivalin tadım sponsorunun LAV olmasının önemine ve değerine değinen LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, GastoFest’in bu yılki temasının LAV’ın sürdürülebilirlik stratejisiyle de uyumlu olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Festivalin teması olan ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’ konusu bizim de sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde yer alan bir konu. ‘Cam ile Yolculuk’ olarak belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejimizde çevresel sürdürülebilirliğe, küresel ısınmaya ve atıksız geleceğe dikkat çekerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Camın yüzde yüz geri dönüştürülebilirliği ve bozunum hızının çok düşük olması çevreye zarar vermemesine neden oluyor. Dolayısıyla LAV olarak hayatımızın her alanına camı dahil etmeye çalışıyor, geleceğe iyi bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir GastroFest gibi değerli bir etkinliğin tadım sponsor olmaktan dolayı da oldukça mutluyuz. Değerli anları LAV ile doldurmaya ve dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olmaya da devam edeceğiz.”