LAV Dünya Su Günü’nü Fonte Karaf ile Kutluyor

Şık ve yalın tasarımı, kapaklı formuyla öne çıkan Fonte Karaflara, LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından satın alınabiliyor.

Özgün tasarımlarıyla samimi ve sıcak sofralar yaratan LAV, 22 Mart Dünya Su Günü’nde suyun yaşam için önemine dikkat çekiyor. Gelecek nesiller için su kaynaklarımızı korumamız, dikkatli kullanmamız gerektiğini de hatırlatan LAV, sağlık için herkesi su içmeye çağırıyor.

Yalın ve estetik tasarımı, farklı boyutlardaki seçenekleriyle LAV Fonte Karaf, su içmeyi daha keyifli hale getiriyor. Sofralara, sunumlara zarafet katan Fonte Karaf, kapaklı formu sayesinde çalışma masanızda, salonunuzda, yatak odanızda suyunuzu koruyarak gün boyu yanınızda oluyor. Fonte suyun yanı sıra meyve suyu, detoks içecekleri, limonata, ayran gibi farklı içeceklerin sunumunda da kullanılabiliyor. Farkı boyutlardaki LAV Fonte Karaflara tüm LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.