'Kuyumculardan 500 gram altın teminatı konusunda henüz alınmış karar yok'

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık her kuyumcudan 500 gram altın teminatı istenecek haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Atayık sistemin henüz yürürlüğe girmemiş bir taslak olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu henüz bir taslak aşamasında. Biz geçtiğimiz hafta 3 büyük şehrin oda başkanları olarak Ankara’ya gittik. Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptık ve taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin başında teminat konusu da geliyor. Teminat konusunda da ilerleme sağlandı. Bu noktada en büyük beklentimiz 500 gram diye adlandırılan teminat konusunun olmaması. Basında da gerçek dışı haberler yapılıyor ancak henüz alınmış bir karar değil taslak halinde hazırlanmış bir dizi düzenleme. Ancak bunun üzerinden dediğimiz gibi görüşmelerimizi ve taleplerimizi iletiyoruz. Devletimizin biz kuyumcuların altınlarına ihtiyaç yok devletimiz güçlü bir yapıya sahip. Ticaret Bakanlığımıza teminat konusunun olmaması gerektiğini anlattık ve olumlu dönüşler aldık.

"Kapalıçarşı Üniversitesi'nden mezunum"

Atayık taslak düzenleme kapsamında gündeme gelen kuyumculara yönelik lise mezuniyeti şartına ilişkin yorumlarda da bulundu.

Atayık buna yönelik olarak şu ifadeleri kullandı: Yeni açılacak kuyumcular için lise mezuniyeti şartı konuşuluyor. Kuyumculuk çok hassas bir meslek. Usta çırak ilişkisi, babadan oğula el verme sistemi gibi önemli ve güzel gelenekleri bulunuyor. Biz kuyumcuların bir tabiri vardır “Kapalıçarşı Üniversitesinden mezunum” derler bakın bu çok önemli bir söylem.

Ayrıca metrekare konusu vardı 20 metrekareden aşağı olmamasını talep etmişler. Bu konuda da taleplerimizi ilettik. Taslakta bir düzenleme olacak yani geçmişe yönelik metrekare sınırlaması olmayacak. Burada çok önemli bir talebimiz daha var. Düzenlemelerde kuyumcu odalarının da sürece dahil olmasını istiyoruz. Çünkü bir kuyumcuyu denetlemek uzmanlık ister ve ancak bunu kuyumcular odasıyla yapabilirsiniz dedik. İnşallah bu kısmı da taslağa ekleyecekler.